​Даже не могли представить, что их ждёт в пути. Съёмочная группа СТВ отправилась на охоту в витебскую чащу

Новости Беларуси. Золотая осень в Беларуси открыла сезон охоты на реву во время гона. Именно во время брачного периода благородные олени демонстрируют перед прекрасной половиной мощный голос и роскошные рога. Вплоть до октября заветные трофеи покоряются охотникам поздними вечерами и в ветреную погоду. Так обитатели леса слабо слышат шорох шагов и запах человека, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем не менее повстречать благородного оленя, лося или косулю непросто. В этом убедилась Оксана Семашко. Она отправилась на охоту без ружья, но с видеокамерой, и готова показать, что из этого получилось.

Оксана Семашко, корреспондент:

Когда мы отправились на охоту в Витебскую область из Минска, и предположить не могли, что нас будет поджидать на пути. Дремучая чаща болотистого северного региона нас встретила гостеприимно и не захотела отпускать. Пришлось вызывать подмогу.

Отправились на охоту мы поздно вечером. Уже стемнело, а дождь и ветер составили нам компанию. И охотовед Валерий с 13-летним стажем уверяет: темное время суток и непогода способствуют охоте. Говорит, нет более осторожного животного, чем олень.

Если посчастливится, благородного можно увидеть за 200 метров. А вот медведя еще не встречал, только его след 43-го размера. Такого вы ещё точно не слышали. Вот как охотник зовет оленя. Читайте здесь.

Во время брачного периода мощным голосом олени призывают дам сердца и отпугивают соперников. В сентябре в Березинском заповеднике впервые в драке за первенство погибли два рогоносца – обладатели одинаково сильного голоса. Их рога сцепились так, что не удалось разъединить.

Оксана Семашко:

Тем временем нашу машину освободили из глинистого плена. Благо в лес мы отправились с теми, кто ориентируется в нем даже с закрытыми глазами. Продолжаем движение без света, чтобы не испугать лесных жителей. И наконец в гости к благородным оленям. Их адрес – лес и поле.

Оксана Семашко:

Когда еще удастся пройтись по следам дикого кабана. Правда, нужно совсем тихо.

Оксана Семашко:

Чтобы увидеть благородного оленя своими глазами, нам пришлось еще как побегать – сначала за ним и, как оказалось после, от него. Надо сказать, очень своеобразный голос у благородного оленя. Совсем непривычный для городских жителей. Повезло, что услышали. Идем дальше с надеждой еще встретиться.

Оксана Семашко:

Как оказалось, чтобы услышать и увидеть дикого зверя, лесного обитателя, нужно вести себя максимально спокойно. Говорить тихим голосом, чтобы не привлекать внимание. Лучший обзор для охотников с вышек. В подмогу – бинокль и тепловизор.

Оксана Семашко:

Вскарабкиваемся на вышку. Издалека подходит благородный олень.

Оксана Семашко:

В охотхозяйствах Витебской области численность благородных оленей за последние шесть лет увеличилась вдвое. Сегодня уже около 6 000 особей. Моя цель – увидеть благородного оленя и запечатлеть его, чтобы вам показать, достигнута. Так что за время съемки нашего репортажа ни один лесной житель не пострадал. И если некоторые воздерживаются от охоты, то чем руководствуются настоящие мастера?

Александр Измайлович, главный лесничий Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Настоящий охотник – это о том, чтобы побыть наедине с природой. Александр 17 лет как охотник. О том, что дикий кабан страшнее медведя, знает не понаслышке. Но если не нарушать личные границы лесных животных, никто в обиде не останется.

Александр Измайлович:

Все, наверное, человеку дано – не только что вот я захотел, да, стал охотником. Наверное, это еще и в крови, и желание, и какие-то гены. Самое главное – это желание и уважение к природе, тогда это охотник. Об уважении к природе и охотничьем интересе на неделе говорили главные лесничие из всех уголков нашей страны. По форме – семинар, по факту – обмен опытом на практике. Пришли к выводу: интересные маршруты, снаряжение и достойная инфраструктура есть, но необходимо разнообразить досуг того, кто отправляется за трофеем в лес. Нужно разнообразить досуг охотника. К каким выводам пришли главные лесничие со всей Беларуси? Читайте здесь.

Сегодня больше чем у 100 тысяч белорусов есть удостоверение на право охоты, а регулярно на нее выходит половина. За последние годы внутренний туризм взбодрился. Ожидаем, подтянутся на охоту и иностранцы.

Оксана Семашко:

И еще одно привлекательное направление – фотоохота. В объектив чаще всего попадают лоси. Именно этих животных больше всего в Витебской области. Проект начали в 2020 году с зарубежным туроператором. Французы оценили наши охотхозяйства, и уже есть клиенты. В качестве гидов для фототуристов – студенты белорусских вузов.

Вадим Крутько, директор Белгосохоты:

Запустили проект, что касается фотоохоты. Мы посмотрели, что публика очень интересуется фотоохотой. И вот мы взяли волонтеров, отправили письма в университеты, и студенты молодые откликнулись, чтобы поучаствовать в этом эксперименте. Те люди, которые занимаются у нас фотоохотой (это природная фотография), тоже нас поддержали. И мы сделали уже несколько практических занятий в охотничьих угодьях. Витебщина – это охота на глухаря. Потому что, наверное, у нас две сейчас области на моратории на пять лет – это Гродненская и Брестская. Соответственно, Витебская область в связи с тем, что тоже позволяют охотничьи угодья, – это охота на глухаря. Это такой промежуток, который очень быстрый, это апрель. И тоже стоит очередь за глухарем.

Число медведей за 20 лет в Беларуси выросло в три раза. Охотиться на него запрещено. Он краснокнижник. Косолапый любит наведываться к сельчанам и встретиться на пути грибника. Валентин Шатравко: мы видим, что начинает возникать проблема взаимоотношений человека и медведя. Читайте здесь.

Помимо лосей, в витебском регионе сделать фото на память можно с оленем и зубром. А в качестве экскурсии выбрать для себя, например, Березинский биосферный заповедник. По своей территории он почти как три Минска. Открыты музей природы и лесной зоопарк.

Оксана Семашко:

А вот один из обитателей местных. Кстати, тело зубра сравнивают со всей территорией Беларуси. Вот здесь словно карта изображена. И, кстати, Березинский заповедник находится в районе самого сердца зубра. Мы попробуем угостить его морковкой или яблоком.