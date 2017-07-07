Прямой эфир

Операция «Мак»: в 2017 году в Минской области уничтожили более трех тонн наркосодержащих растений

07 июля 2017 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В области объявлена ​​операция «Мак». Она проходит ежегодно, с начала лета и до 15 сентября. В это время запрещен посев, выращивание и сбор мака и конопли. В случае пребывания незаконных плантаций их уничтожают. Хозяев – находят и наказывают.

Так, в 2017 году было привлечено к ответственности более 30 лиц.

Операция «Мак»: в 2017 году в Минской области уничтожили более трех тонн наркосодержащих растений-1

Олег Семеник, начальник штаба Слуцкого отдела внутренних дел:
Сейчас проводится работа непосредственно по предупреждению незаконного посева, выращивания. Профилактическая работа с населением, разъяснение о мерах административной ответственности. Учитывая, что там повтороное привлечение влечет в том числе и уголовную ответственность.

За прошедший год выявили сотрудники отдела более 8 тонн посевов конопли.

Правоохранители области также просят сообщать о незаконных посевах. Если вы увидели плантации мака или конопли – обязательно сообщайте об этом в милицию.

# общество # Наркотики # Фотофакт # Олег Семеник

Другие новости рубрики

Все новости
10 лет назад это был райский уголок: жители не согласны с новым генпланом Боровлян
07 июля 2017 15:20

10 лет назад это был райский уголок: жители не согласны с новым генпланом Боровлян

Александр Лукашенко: мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны
07 июля 2017 14:16

Александр Лукашенко: мы не должны сосредоточить все население в Минске – будет трагедия для страны

Когда в Беларусь вернется лето?
07 июля 2017 11:21

Когда в Беларусь вернется лето?