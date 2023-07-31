Общежитие дадут каждому, а корпус в 500 метрах от метро. Минский филиал БТЭУПК приглашает абитуриентов

Как выбрать профессию, которая будет востребована в будущем? Задача не из простых. Этот шаг определяет взрослую жизнь каждого человека. Минский филиал Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации на рынке образования уже более 66 лет. За это время учебное заведение подготовило свыше 65 тысяч специалистов.

Олег Левшунов, директор Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

Мы располагаем уникальными возможностями, а это наш педагогический коллектив, который имеет очень высокие образовательные стандарты: высшая, первая категория – 65 %. А также наш сплоченный коллектив в целом, который составляет порядка 115 человек. И замечательный коллектив наших учащихся, которые востребованы на рынке труда в нашей республике повсеместно. Нет такой отрасли, где не были бы востребованы наши выпускники.

Минский филиал БТЭУПК – это отличная возможность получить профессионально-техническое или среднее специальное образование. Олег Левшунов:

У нас есть возможность учиться на очень востребованных специальностях: правоведы, маркетологи, логисты, специалисты операционной деятельности. Новая специальность, которую мы открыли в этом году, – планово-экономический анализ деятельности. Специалист будет техником-экономистом.

При поступлении гарантированно предоставляется место проживания. Три общежития дают возможность обеспечить всех учащихся жильем. Еще один приятный бонус – хорошая логистика. Учебное заведение расположено на Партизанском проспекте, до ближайшего наземного транспорта и метро всего 500 метров.

Олег Левшунов:

Работа проводится с проведением практик специалистов. У нас порядка 270 договоров заключено по прохождению практик наших будущих специалистов, будь то это логист или информационщики. У нас есть сотрудничество с организацией, основным заказчиком – Белкоопсоюзом. Это организация потребительской кооперации, которая также делает заказ на наших специалистов. Мы являемся структурным подразделением нашего университета потребительской кооперации. Мы в первую очередь выполняем заказ нашего собственника.

Благодаря оснащенным аудиториям, лабораториям и компьютерным классам обучение проходит в комфортной обстановке. Настоящая гордость Минского филиала БТЭУПК – учебный магазин непродовольственных товаров. Здесь учащиеся получают первичные навыки, которые в будущем закрепляют на практике в торговом объекте.

Алеся Сакерина, преподаватель Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

Кабинет оснащен торговым оборудованием, таким как аппаратный комплекс, на котором установлены две рабочие программы. Они предназначены как для работы товароведов, так и для работы логистов. У нас установлены рабочие программы для работы продавцов и кассиров. И программы, на которых работают учащиеся, которые получают специальности «Логист» и «Маркетолог».

На занятиях учащиеся получают первичные навыки, необходимые в повседневной деятельности. А при работе на кассовых аппаратах становятся более адаптированными специалистами. Алеся Сакерина:

Наши учащиеся получают две рабочие специальности: это товароведы, которые выходят продавцами и контролерами-кассирами; маркетологи получают рабочую профессию «Продавец». Если даже они не будут работать по своей основной специальности, по основному диплому, то они могут трудоустроиться в любое время как продавцы и контролеры-кассиры.

Минский филиал Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации располагает отличной материально-технической базой. Учебные кабинеты оснащены современными персональными компьютерами, ноутбуками, мультимедийными комплексами. В распоряжении учащихся удобные аудитории и лаборатории для проведения теоретических и практических занятий.

Анастасия Романович, учащаяся Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

Из многих заведений выбрала именно это. Здесь нас учат всему новому и интересному. Также в рамках курсовых проектов мы разрабатываем приложение уже на втором курсе, а на третьем – различные автоматизированные системы учета. Много терминов, знаний и опыта приобретаем на практиках. Я очень довольна образованием здесь, планирую работать по специальности и горжусь, что поступила именно сюда, в БТЭУПК.

Александр Володько, учащийся Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

У нас очень сплоченный курс и филиал. Мы везде активничаем, участвуем в городских и республиканских конкурсах. В общежитии действуют различные объединения по интересам. Клуб «Хозяюшка» для девушек, настольные игры, интеллектуальные.

Помимо занятий, каждый учащийся может найти себе занятие по душе. В Минском филиале БТЭУПК организованы кружки по вокалу, сценической речи, звукорежиссуре и хореографии. Также учебное заведение располагает хорошей спортивной базой, для всех желающих проходят тренировки по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу и настольному теннису.

Валерия Борисенко, преподаватель Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

Я молодой специалист, преподаю здесь вокал и сценическую речь. Также мы создали свой танцевальный коллектив. Только за этот учебный год у нас 11 дипломов – за вокальные номера, хореографию, театр теней, СТЭМ, ораторское искусство. Недавно мы вернулись из Молодечно, также были в Копыле на благотворительном концерте. И не остановимся на этом.

Артем Волков, учащийся Минского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»:

У меня очень насыщенная внеучебная программа, я участник группы «Новое поколение». Занимаюсь СТЭМом и танцами. Доволен филиалом, тем, что он заботится о своих студентах. После изучения видов логистики у нас начнется практика. Мне очень нравится, что практику мы будем выбирать сами. Не упустите возможность получить интересную профессию и стать высококвалифицированным специалистом, в котором нуждаются Белкоопсоюз и наша страна.