Общественный транспорт в Минске: когда запустят первые станции 3 ветки метро и на каком маршруте есть бесплатный wi-fi?

Новости Беларуси. Городской транспорт. Для двухмиллионного мегаполиса эта составляющая имеет жизненно важное значение. В Минске основная часть перевозок осуществляется общественным транспортом, действует развитая сеть маршрутных такси. От того, насколько грамотно и четко организована их работа, без преувеличения зависит жизнедеятельность города в целом. А заодно и его имидж в глазах многочисленных гостей и туристов. На вопросы «Большого города» на СТВ отвечает директор госучреждения «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

Валерий Иванович, в октябре прошлого года столичные депутаты приняли Концепцию повышения качества услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом. Это программа, в рамках которого будет развиваться городской транспорт с 2015 по 2020. Назовите главные задачи, которые стоят перед вами.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

В основу этой концепции были поставлены вопросы, главных в нашем понимании. Во-первых, повысить комфорт пассажиров. Во-вторых, обеспечить, чтобы до 2020 года количество пассажиров, которые передвигаются не общественным транспортом, стало больше. Сегодня мы осваиваем около 60% пассажиропотока, стоит задача повысить до 65-70%.

На какой стадии строительство третьей ветки метро?

Валерий Шкуратов:

Строительство метро идет. Уже на станции «Вокзальная» идут работы. Планы до 2019-2020 года ввести четыре станции – «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича» и «Юбилейная». Я думаю, это будет реализовано. Где-то в августе мы ожидаем прибытие специально проходческого комплекса. С его прибытием работа будет идти интенсивнее.

На сколько выполнима задача оснастить общественный транспорт бесплатным wi-fi?

Это тема очень интересна нам. Последнее решение, которое мы приняли, - мы начинаем апробацию установки wi-fi на маршрутах, которые обслуживаем аэропорт «Минск-2». Первые машины уже оборудованы. На маршруте №1400 установлен wi-fi, и клиенты могут им пользоваться. Я думаю, в течение этого опытного периода (до 1 сентября) мы отладим эту систему.