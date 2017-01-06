Обсерватория Андрея Иоды и его фантастические снимки небесных объектов

Небо манит и завораживает. Его красота не может оставить равнодушным. Андрей Иода уже не представляет свою жизнь без астрономии. Эта наука увлекла его еще в юности, а через годы любовь к космосу породила одно из главных увлечений в жизни. Сегодня мужчина всерьез занимается астрофотографией – он создает фантастические снимки небесных объектов.

Во дворе своего дома, который находится неподалеку от Минска, Андрей Иода 2 года назад построил настоящую обсерваторию. Она работает в автоматическом режиме и улавливает невидимый нам свет.

Съемка космических объектов во многом зависит от погодных условий. Для астрофотографа большая радость, когда небо ясное, нет дымки и высокой влажности. Чтобы следить за всеми параметрами, Андрей также установил на участке специальную «погодную станцию» — она фиксирует температуру, силу ветра и другие факторы. Если погода портится, съемка прерывается, обсерватория закрывается и прячет аппаратуру.

Самое интересное находится внутри купола. Попасть в него можно поднявшись по лестнице-стремянке. Андрей заходит в обсерваторию крайне редко – примерно раз в месяц. В принципе, находиться здесь и не нужно. Внутри есть видеокамера, которая нацелена на аппаратуру. Управлять ею можно с любого места, что собственно, и делает астрофотограф.

Небо вращается, вслед за ним крутится и платформа с телескопом. Чтобы получить необходимый снимок, задаются определенные параметры. Если погода благоприятная, обсерватория запускается, телескоп нацеливается на нужный объект и снимает. Но это лишь часть длительного и сложного этапа создания космической фотографии. Полученные с телескопа изображения еще нужно грамотно обработать.

В среднем, за год у Андрея Иоды накапливается около пятисот часов экспозиции. Мужчина снимает порядка двадцати объектов в год. А это не мало! Самый приятный момент, когда фотография готова и на снимке запечатлено то, что невооруженным глазом никогда не увидишь.