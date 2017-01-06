Белорусские полярники смонтировали второй объект антарктической станции

Новости Беларуси. Отечественные полярники смонтировали все элементы второго объекта Белорусской антарктической станции.

Напомним, на гору Вечерняя в последние дни минувшего года было доставлено порядка 40 тонн груза.

Несколько дней понадобилось, чтобы смонтировать платформу и одну из секций Белорусской антарктической станции. Она уже приступила к работе в автономном режиме.

Сами же полярники начали выполнять программу научных исследований. Им предстоит провести мониторинг атмосферы и поверхности Антарктиды, в том числе с помощью спутников, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.