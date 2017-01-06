Восстановить икону и создать вертеп: секреты искусства юных иконописцев из Гродно

Новости Беларуси. 6 января в Гродно установят рождественский вертеп для строящейся школы в новом микрорайоне. Откроют его после ночного богослужения. Это работа юных иконописцев. Ребята также занимаются восстановлением старых икон и созданием собственных, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Все начинается с молитвы. А уже потом – соблюдение церковных канонов и всех технологий. Кропотливая работа – не самая вдохновляющая для детей. Но каждый день в этой студии – новые свершения.

Даниил Кульчинский, ученик молодежной иконописной студии:

Иконы, бывает, долго рисуются. Я, например, свою первую икону рисую уже месяц.

Злата Бижако занимается уже два года. В свои 15 лет девочка может гордиться международной победой, которой еще не было в истории белорусских иконописных школ.

Злата Бижако, ученица молодежной иконописной студии:

Икону эту писала я довольно долго. Было очень тяжело, потому что надо было работать специально на конкурсный уровень, надо было вкладываться в узоры, в лик, взгляд.

Старательно выписывая линии, ученики похожи на ювелиров. В мастерской атмосфера таинственности: вместо холста – дощечки, вместо наивных рисунков из-под кисти смотрят лики святых. Краски также особые – называются темперы.

Галина Буро, СТВ:

Еще один прием в иконописи – писание на яичных желтках. Это очень сложная техника, доступная лишь истинным профессионалам. Ее использовали еще в XV веке. Древние традиции применяются и сегодня – юными мастерами.

А вскоре ребята понемногу начнут вести реставрационные работы: восстанавливать старые иконы и хоругви.

Дарья Калиберда, преподаватель молодежной иконописной студии:

Они могут делать какие-то простые работы: может быть что-то отмыть, что-то расчистить, что-то зашлифовать. У нас была и роспись колокольни в Жировичах. Я им доверяю очень многое.

Уже сейчас практически готов рождественский вертеп для новой церкви в молодом микрорайоне Гродно. В начале января добрый сюжет Библии вновь оживет для верующих, благодаря стараниям учеников и талантливого педагога.