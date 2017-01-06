Ультраполярный холод привел к обморожениям и отключениям энергоснабжения

Новости Беларуси. В Беларуси за сутки 14 человек получили обморожения. Часть из пострадавших с травмами доставлена в больницу. Минувшей ночью столбики термометров опустились до минус 25 градусов.

В связи с морозом службы, ответственные за жизнеобеспечение, переведены на особый режим работы. В некоторых районах Гродненской и Могилевской областей произошли отключения энергоснабжения.

Добавилось хлопот и у автомобилистов. В нештатных ситуациях на дорогах на помощь приходят дежурные патрули ГАИ. Впрочем, в эти дни и вовсе лучше отказаться от путешествий. Кого-то это уже заставила сделать заглохшая машина.

Транспортные средства в таких погодных условиях работают, что называется, на износ. Не исключено, что именно мороз стал 6 января утром причиной возгорания автобуса в Минске. Короткое замыкание – основная версия. Пассажиры, находившиеся в салоне, не пострадали.

Сейчас все маршруты в столице осуществляются в штатном режиме. Впрочем, даже небольшое ожидание на остановке едва ли назовешь комфортным. В крупных городах Красный Крест открыл пункты обогрева и выдачи теплых вещей.

6 января погода вновь будет испытывать нас на прочность. Осадков синоптики не обещают, но ощущение мороза усилит северный ветер.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Гидрометр»:

Циклон, который принес в нашу страну сложные погодные условия, он как раз придерживал вот этот холод, который уже давно там скопился, на северо-востоке. И по мере его отхода на территорию России этот ультраполярный холод как раз и опускается на нашу территорию. И средняя температура воздуха ожидается на 8-12 градусов ниже своих климатических значений, что, конечно, в последние годы довольно таки аномально.

К выходным теплее не станет. Лютый холод только усилится. По северо-западу страны обещают до минус 32 градусов. Со следующей недели мороз начнет спадать днем до более комфортных 5 градусов ниже нуля, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.