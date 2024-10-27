Образовательный Китайско-белорусский центр открыли в Гродно

В Гуманитарном колледже Гродненского государственного университета имени Янки Купалы открыли Китайско-белорусский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появился он по инициативе циндаоского педагогического училища, с которым вуз заключил договор о сотрудничестве минувшей весной. Ожидается, что центр создаст дополнительные возможности для студентов и преподавателей обеих стран. Проект будет способствовать изучению языка, культуры и традиций друг друга.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Вот этот проект, который сегодня открыт, «колледж Бан Мо», именно на уровне среднего специального образования, на уровне колледжа – это первый проект такой в Республике Беларусь. Поэтому есть очень много желающих уже поучаствовать в этом проекте.

Ван Яотянь, учредитель научно-образовательного центра Яотянь:

Мы хотели бы, кроме китайского языка, культуры, организовать совместные программы стажировки. Чтобы наши профессора сюда пришли передать наши технику, возможности.