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Образовательный Китайско-белорусский центр открыли в Гродно

27 октября 2024 10:19
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В Гуманитарном колледже Гродненского государственного университета имени Янки Купалы открыли Китайско-белорусский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательный Китайско-белорусский центр открыли в Гродно-2

Появился он по инициативе циндаоского педагогического училища, с которым вуз заключил договор о сотрудничестве минувшей весной. Ожидается, что центр создаст дополнительные возможности для студентов и преподавателей обеих стран. Проект будет способствовать изучению языка, культуры и традиций друг друга.

Образовательный Китайско-белорусский центр открыли в Гродно-4

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Вот этот проект, который сегодня открыт, «колледж Бан Мо», именно на уровне среднего специального образования, на уровне колледжа – это первый проект такой в Республике Беларусь. Поэтому есть очень много желающих уже поучаствовать в этом проекте.

Образовательный Китайско-белорусский центр открыли в Гродно-6

Ван Яотянь, учредитель научно-образовательного центра Яотянь:
Мы хотели бы, кроме китайского языка, культуры, организовать совместные программы стажировки. Чтобы наши профессора сюда пришли передать наши технику, возможности.

Образовательный Китайско-белорусский центр открыли в Гродно-8

В рамках визита гости из Китая ближе познакомились с Гродненским гуманитарным колледжем, а также обсудили с белорусскими коллегами перспективы дальнейшего сотрудничества.

# Беларусь-Китай

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