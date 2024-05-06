«Обратная связь с населением». Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан

Обустройство дорог, вопросы дачных кооперативов, пенсионное обеспечение, разъяснение норм действующего законодательства. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко провел личный прием граждан и представителей юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководством палаты представителей восьмого созыва, председателями комиссий продолжается практика прямого общения с населением. Многие вопросы требуют разрешения на самом высоком уровне. Тематика обращений разнообразна, но в основном носит социальную направленность. Несмотря на многогранность проблем, все они рассматриваются в соответствии с законодательством.

Игорь Сергеенко, п редседатель Палаты представителей Беларуси: Такие приемы полезны, и сегодня наши депутаты работают в округах, принимают участие в мероприятиях, которые проводятся местными исполнительными органами, ведут прием граждан. Это обратная связь с населением, чувствуешь пульс, ритм жизни страны. Да, необходимо в той информации, которая поступает, выделять рациональное и по возможности помогать людям. Но в этой работе мы должны действовать сообща.

Некоторые проблемы имеют затянувшийся характер. На дачном участке ветерана Веры Николаевны Леанович продолжаются бои за справедливость. Долгое время не получается разрешить конфликт по-соседски. Кто прав, кто виноват – вопрос тонкий, но в Палате представителей пообещали найти компромисс между противоборствующими сторонами.

Вера Леанович:

Я пришла за помощью к Игорю Петровичу. Меня выслушали и сказали: все помогут.

Практика проведения личных приемов граждан депутатами будет продолжена. В процесс вовлечены все госорганы как республиканского, так и местного уровней. Объем работы большой. Впереди поездка в регионы, где народные избранники на местах будут помогать людям в решении спорных вопросов.