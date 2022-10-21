«Оборудование в этом центре самое современное». РНПЦ детской онкологии в 2022 году исполнилось 25 лет

Новости Беларуси. Развитие РНПЦ детской онкологии – символ будущего. Научно-практический центр первым перешел к персонифицированному лечению. Вместо стандартного подхода – каждый ребенок получает индивидуальный: начиная от антител и заканчивая подбором химиотерапии. В 2022 году центр отмечает 25-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этой цифрой стоит множество научных поисков, трудов и побед над заболеванием, которое прежде казалось неизлечимым. Ежегодно на стационарном лечении в центре находится около шести тысяч человек, за консультацией обращаются еще 40 тысяч. Но важно не количество, а показатель выживаемости. Он один из самых высоких в мире.

Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: Пятилетняя бессобытийная выживаемость достигла 82 %, а по некоторым видам онкологических заболеваний – до 90 %. Ежегодно мы делаем более 70 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток. И примерно 6 % из них – это дети из зарубежья. Я очень надеюсь, что скоро придет время, когда эта цифра будет приближаться к 100 % и мы скажем: детский рак мы победили.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы прикладываем максимум усилий, чтобы оборудование какое-то появлялось, чтобы дети чувствовали праздник во время праздников. В нашем государстве медицине уделяется очень большое значение. И оборудование в этом центре самое современное. Людям, работающим в этом центре, низкий поклон. Я считаю, что там работают люди именно с добрым, большим сердцем, потому что им непросто смотреть на больного ребенка, но как приятно, когда этот ребенок выздоровеет и получит нормальную полноценную жизнь.

Напомним, решение о строительстве РНПЦ детской онкологии было принято в 1991 году. Через шесть лет, 13 октября, центр начал работу.