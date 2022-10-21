Дмитрий Пиневич: «В турбулентном мире мы можем оказать каждому медицинскую помощь, опираясь на собственные ресурсы»

Новости Беларуси. Развитие РНПЦ детской онкологии – символ будущего. Научно-практический центр первым перешел к персонифицированному лечению. Вместо стандартного подхода – каждый ребенок получает индивидуальный: начиная от антител и заканчивая подбором химиотерапии. В 2022 году центр отмечает 25-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Когда мы говорим о детской онкологии, это немножко иная стезя, как бы это ни звучало, – гораздо более ответственная, гораздо более знаковая. Пятилетняя выживаемость – одногодичная летальность уменьшается. Это показатель эффективности. Уже вторым компонентом для нас важно, что это достигается отечественными препаратами медицинскими, на оборудовании нашем отечественном нашими специалистами. Это тоже важно в рамках импортозамещения и в рамках того, что мы не нуждаемся в помощи. В этом турбулентном мире мы можем оказать каждому медицинскую помощь, опираясь на собственные ресурсы. Прежде всего, человеческие ресурсы.

Как отметил министр здравоохранения, РНПЦ детской онкологии – это несколько символов: педиатрии, высоких технологий, комплексного подхода, науки и будущего. Это возможно благодаря специалистам, а также поддержке государства. При Совете Республики создан попечительский совет, который активно решает возникающие проблемы. Начиная оснащением материально-технической базы, заканчивая праздничными акциями для детей.