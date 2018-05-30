На месяц закрывается один из выходов со станции метро «Восток»

Новости Беларуси. Информация для пассажиров метро: один из выходов станции «Восток» временно будет закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выход ведет к дому № 157 и торговому центру по проспекту Независимости. Менять свой маршрут минчанам придется на протяжении месяца: до 30 июля. Здесь меняют облицовку пригласительной площадки и стен выхода.