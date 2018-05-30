«Дракон», «Смерч», «Богатырь» и модернизированный БТР-70. Какую технику покажут на параде в День Независимости

Новости Беларуси. Минский гарнизон готовится к участию в параде ко Дню Независимости. На аэродроме «Липки» продолжается тренировка механизированной колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июля по проспекту Машерова проследуют 260 единиц техники: танки, бронеавтомобили, ЗРК, артиллерийские установки, системы залпового огня. Ждут зрителей и новинки. Дмитрий Боярович рассказал подробности.

Вместо линейных солдат – флажки, вместо разметки – шины. Впрочем, такие условия только закаляют тех, кто управляет этими машинами. 23 парадных расчета, колонна длиной 3 километра, 260 единиц техники (это больше, чем в 2017 году). И это – лучшие образцы наземной военной мощи страны.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Традиционно в составе механизированной колонны в том числе будут принимать участие новые образцы вооружения, военной техники, принятые на вооружение и модернизированные на отечественных предприятиях. Такие как бронеавтомобиль китайского производства «Дракон», артиллерийская система «Нона М1».

Колонну традиционно возглавит Т-34. За ним последуют Т-72 – самые массовые танки белорусской армии. Затем – гаубицы «Гвоздика», минометные комплексы «Сани», системы реактивного залпового огня «Смерч», автомобили «Богатырь». Впервые минчане смогут увидеть модернизированный БТР-70 с новым двигателем, тормозами, корпусом и коробкой передач.

Евгений Милевский, офицер 103 отдельной гвардейской мобильной бригады:

Техника, в принципе, для нас новая. Обучается и солдат, обучается и постоянный состав работе с этой техникой, развивать глазомер водителя. Первое время мы руководили водителями по радиосвязи – вперед, назад. На данном этапе водители уже сами между собой распределяют дистанцию.

Здесь проводят три тренировки в неделю. Каждая – порядка трех часов. Кстати, у полигона работает полевая кухня, так что обед у военнослужащих по расписанию.

Водители вырабатывают – как говорят военные – слаженность. На параде она пригодится, ведь это – одна из характерных черт подразделений белорусской армии.