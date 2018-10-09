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Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею

09 октября 2018 20:07
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Новости Беларуси. Реконструкцию международного пункта пропуска «Урбаны» планируют завершить к чемпионату мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игры будут проходить в 2021 году в двух странах: Беларуси и Латвии.

Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею-1

Соответственно, ожидается увеличение потока туристов на границе. Пропускная способность обновленного пункта пропуска составит тысячу автомобилей в сутки. Это в четыре раза выше нынешних возможностей. Об этом говорили в витебской таможне. Здесь представили нового руководителя – Павла Лобачёва.

Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею-4

Павел Лобачёв, начальник витебской таможни:
Это будет достаточно современный пункт пропуска. Пункт пропуска будет отвечать самым современным требованиям. Это и по размещению инфраструктуры, это и принцип одной остановки, это и ускорения прохождения зеленого и красного канала.

Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею-7

Между Беларусью и Латвией на данный момент действуют два международных пункта пропуска. И оба находятся в Витебской области.

# Таможня Беларуси # общество # Павел Лобачёв # Фотофакт

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