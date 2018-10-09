Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею

Новости Беларуси. Реконструкцию международного пункта пропуска «Урбаны» планируют завершить к чемпионату мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игры будут проходить в 2021 году в двух странах: Беларуси и Латвии.

Соответственно, ожидается увеличение потока туристов на границе. Пропускная способность обновленного пункта пропуска составит тысячу автомобилей в сутки. Это в четыре раза выше нынешних возможностей. Об этом говорили в витебской таможне. Здесь представили нового руководителя – Павла Лобачёва.

Павел Лобачёв, начальник витебской таможни:

Это будет достаточно современный пункт пропуска. Пункт пропуска будет отвечать самым современным требованиям. Это и по размещению инфраструктуры, это и принцип одной остановки, это и ускорения прохождения зеленого и красного канала.