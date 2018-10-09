Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района

Новости Беларуси. «Заводской район. Теперь и виртуальный». Местные школьники разработали уникальную карту, которую уже можно найти во всемирной поисковой системе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авторы проекта учащиеся Дворца детей и молодёжи «Золак». Ее ребята сделали за время каникул в рамках проекте «Технолето». Особенность интерактивной карты – нанесены на неё самые знаковые объекты района, которому в этом году 80 лет.

Ирина Жарская, директор государственного учреждения дополнительного образования «Дворец детей и молодёжи «Золак»:

На интерактивной карте дети выбирали те объекты, которые для них интересны. Безусловно, 1-й объект – это Дворец детей и молодежи и его несколько филиалов, также мы разместили нашу любимую «Чижовка -Арену», дельфинарий, зоопарк, парк 900-летия г. Минска.

Мы над ней продолжаем работу и на сегодня понимаем, что это вылилось в инновационный проект по формированию гражданственности и патриотизма.