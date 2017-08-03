Розыгрыш 39-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 12 августа

Крылатое выражение «нет худа без добра» – в этой семье, отныне, девиз по жизни! За день до счастливого случая – победы в 38 туре игры удача в придачу Елена Мелкумян повредила ногу! Многодетная мама и подумать не могла, что судьба компенсирует ей эту маленькую неприятность таким подарком!

Сама минчанка в силу обстоятельств, к сожалению, не смогла полюбоваться выигранной квартирой, так что первым просторные апартаменты в престижном районе столицы – по адресу ул. Мястровская, 4, около «Минск-Арены», рядом с проспектом Победителей и водохранилищем «Дрозды» оценили домочадцы во главе с супругом покупательницы Григорием .

В настоящее время Елена и Григорий Мелкумян строят свою собственную трехкомнатную квартиру. А выигранная жилплощадь, как планируют супруги, через несколько лет станет хорошим стартом для самостоятельной жизни старших детей.

А в том, что настойчивость и позитивный настрой – главный секрет успеха убеждены еще 3 везунчика минувшего тура. Инна Лауткина из Витебска коллекционирует игровые коды на протяжении года и вот только сейчас, в 38 розыгрыше удача сдалась перед жаждой к победе .

Покорила фортуну своей настойчивостью и Ирина Саракач из Гомеля! У этой покупательницы во время розыгрыша было сразу пять кодов подряд.

А Hyundai Creta цвета синий металлик отправится в Барановичи Брестской области, где проживает Елена Сенько, которая ходит в «Евроопт» не только за покупками! Победительница трудится экономистом в логистическом центре холдинга. Работники «Евроопт» и их родственники получили возможность участвовать в игре «Удача в придачу!» с 24-го тура. В реальность и честность игры счастливая покупательница верила всегда, а вот в своей удаче сомневалась до последнего!

Также в 38-м туре были впервые разыграны 200 крупных денежных призов от «Евроопт» – по Br1 тыс. (более $500) каждый. Без сомнений, такая кругленькая сумма способна поднять настроение любому и внести свой вклад в реализацию планов! Все счастливчики, выигравшие эти денежные призы, уже приглашены на церемонию награждения, которая состоится в эту субботу!

Ну, а, если вы не попали в это число счастливчиков – не расстраивайтесь! Ведь уже с 29 июля стартовал новый 39-й тур игры, который продлится по 11 августа включительно. И уже 12 августа «Евроопт» снова разыграет огромное количество призов!

Покупайте в магазинах «Евроопт», а также в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи». И помните: чем больше игровых кодов, тем выше шансы на успех! Розыгрыш 38-го тура в очередной раз подтвердил это правило!

Так что делайте нужные покупки, коллекционируйте игровые коды … И, кто знает, быть может, в этом туре удача улыбнется именно вам?