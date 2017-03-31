Обнаруженные ниши в машинах и крупные задержания контрабанды. Как работает западное пограничное направление Беларуси

Новости Беларуси. Тем временем контроль на границе и в пунктах таможенного оформления сейчас усилен. Это связано в том числе и с рядом инцидентов, которые произошли здесь накануне.

Пункт таможенного оформления «Варшавский мост». Через эту артерию на белорусско-польской границе ежедневно проезжают тысячи легковых автомобилей. За 2016 год здесь было выявлено порядка 40 признаков уголовных правонарушений. Огнестрельное оружие, патроны к ним, а также наркотики – все это пытались провезти через границу и с начала этого года. Не удивительно, что сегодня пристальное внимание инспекторов к каждой мелочи.

Сотрудник таможни:

В данном автомобиле присутствует технологическая ниша, которая прикрывается резиновым ковриком. После его откидывания имеется кнопка, технологическая полость, в которой периодически гражданами перемещаются запрещенные товары.