Обнаруженные ниши в машинах и крупные задержания контрабанды. Как работает западное пограничное направление Беларуси
Новости Беларуси. Тем временем контроль на границе и в пунктах таможенного оформления сейчас усилен. Это связано в том числе и с рядом инцидентов, которые произошли здесь накануне.
Пункт таможенного оформления «Варшавский мост». Через эту артерию на белорусско-польской границе ежедневно проезжают тысячи легковых автомобилей. За 2016 год здесь было выявлено порядка 40 признаков уголовных правонарушений. Огнестрельное оружие, патроны к ним, а также наркотики – все это пытались провезти через границу и с начала этого года. Не удивительно, что сегодня пристальное внимание инспекторов к каждой мелочи.
Сотрудник таможни:
В данном автомобиле присутствует технологическая ниша, которая прикрывается резиновым ковриком. После его откидывания имеется кнопка, технологическая полость, в которой периодически гражданами перемещаются запрещенные товары.
К слову, один из таких глубоких досмотров на днях и вскрыл опасную контрабанду. Под декоративной обшивкой салона авто были обнаружены два штык-ножа и кортик. Задержание было зафиксировано оперативной съемкой. Холодное оружие пытался ввезти на территорию Беларуси житель Могилева. По такому же маршруту спустя всего день следовал и еще более внушительный колюще-режущий предмет.
Николай Яроцкий, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:
Гражданин Российской Федерации, который следовал в качестве пассажира на рейсовом автобусе из Германии, перемещал в личных вещах армейский кинжал. Также он был выявлен при проведении таможенного контроля.
А это уже основной путь для большегрузов. В пункте пропуска «Козловичи» ежедневно оформляются порядка двух тысяч фур – как в сторону Польши, так и в обратном направлении.
Инспекционно-досмотровый комплекс – козырь в рукаве белорусских таможенников. С начала 2017 года через эту рамку проехали больше 11 тысяч большегрузов. Суммарная стоимость задержанного товара оценивается в шесть миллионов рублей.
Именно здесь в прошлом месяце задержали и одну из самых крупных за все время партий опасного наркотика гашиша – больше 300 килограммов. И это далеко не единственное крупная контрабанда за последнее время.
Александр Островецкий, главный инспектор отдела проведения операций таможенного контроля:
У нас видно на картинке, что практически вся машина заполнена обувью. А одежда занимает незначительную часть. А заявлено количество коробок одинаково. Сумма получилась более миллиона рублей, изъятия.
Усилен режим контроля и на так называемой «зеленке». С начала года брестскими пограничниками были задержаны больше двух десятков нарушителей границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.