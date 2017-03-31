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Вступительная кампания в Беларуси-2017. Подать документы в вуз можно будет с 12 по 17 июля

31 марта 2017 06:08
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Новости Беларуси. Накануне стали известны сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения. Так, подать документы в вуз на бюджетную и платную форму можно будет с 12 по 17 июля.

Нынешняя вступительная кампания пройдет по новым правилам. Теперь будущие студенты смогут сдавать четыре предмета вместо трех. Изменения коснулись и условий в аудиториях для участников централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Вопросы, связанные с возможностью покинуть аудиторию во время проведения централизованного тестирования. Такая возможность, в общем-то, сохранена, она и была. Но она четко обозначена. Причем время централизованного тестирования не увеличивается. То есть абитуриент, который покидает аудиторию (прописано, в каких случаях это может происходить), теряет часть времени.

Еще одним новшеством вступительной кампании-2017 можно назвать продление срока действия сертификата ЦТ. Результаты тестирования будут актуальны в течении двух лет.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Сергей Касперович

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