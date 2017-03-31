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Отработка элементов тушения пожаров. Авиаторы МЧС Беларуси приступили к учениям

31 марта 2017 06:11
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Новости Беларуси. Авиаторы МЧС приступили к учениям. Экипажи на вертолетах Ми-8 и Ми-26 отрабатывают элементы тушения пожаров. Среди основных пунктов подготовки не только сброс воды на участки условного возгорания, но и совершенствование навыков пилотирования. Также умения на практике демонстрировало и молодое пополнение пилотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти занятия ежегодные. Открывают экипажи летный сезон весной, основная задача – добиться сплоченности в период, когда учащаются случаи лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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