На избирательных участках задействованы группы быстрого реагирования – МВД Беларуси

На каждом избирательном участке за порядком следят правоохранители. Вот уже скоро как неделю личный состав органов внутренних дел и внутренних войск на усиленном варианте несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция тесно взаимодействует с избирательными комиссиями и исполкомами. Их работу в режиме 24/7 координирует оперативно-ситуационный штаб. В дни выборов он развернулся в МВД. Это своеобразный центр принятия решений на основе собранной информации и анализа обстановки. Охрана общественного порядка обеспечивается круглосуточно на каждом избирательном участке и вблизи них.

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Для обеспечения безопасности также используется потенциал добровольных дружин, ветеранских организаций и членов БРСМ. Для оказания содействия сотрудникам на избирательных участках задействовано необходимое количество групп быстрого реагирования в полной экипировке. Мониторинг обстановки в общественных местах и на территории, прилегающей к объектам размещения избирательных участков, производится система видеонаблюдения, в том числе камерами, подключенными к республиканской системе общественной безопасности.