Прямой эфир

На избирательных участках задействованы группы быстрого реагирования – МВД Беларуси

25 февраля 2024 05:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На каждом избирательном участке за порядком следят правоохранители. Вот уже скоро как неделю личный состав органов внутренних дел и внутренних войск на усиленном варианте несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На избирательных участках задействованы группы быстрого реагирования – МВД Беларуси-1

Милиция тесно взаимодействует с избирательными комиссиями и исполкомами. Их работу в режиме 24/7 координирует оперативно-ситуационный штаб. В дни выборов он развернулся в МВД. Это своеобразный центр принятия решений на основе собранной информации и анализа обстановки. Охрана общественного порядка обеспечивается круглосуточно на каждом избирательном участке и вблизи них.

На избирательных участках задействованы группы быстрого реагирования – МВД Беларуси-4

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Для обеспечения безопасности также используется потенциал добровольных дружин, ветеранских организаций и членов БРСМ. Для оказания содействия сотрудникам на избирательных участках задействовано необходимое количество групп быстрого реагирования в полной экипировке. Мониторинг обстановки в общественных местах и на территории, прилегающей к объектам размещения избирательных участков, производится система видеонаблюдения, в том числе камерами, подключенными к республиканской системе общественной безопасности.

На избирательных участках задействованы группы быстрого реагирования – МВД Беларуси-7

Правоохранители оценивают информацию из оперативных сводок, а также Telegram-каналов и других источников, которая может негативно повлиять на проведение электоральной кампании. Предусмотрены все необходимые меры для обеспечения безопасности.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Явка больше 40%. Подводим итоги досрочного голосования
25 февраля 2024 05:02

Явка больше 40%. Подводим итоги досрочного голосования

Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой на СТВ! Смотрите в спецвыпуске программы «Сенат» в ЕДГ
24 февраля 2024 20:32

Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой на СТВ! Смотрите в спецвыпуске программы «Сенат» в ЕДГ

Советник партии «Альтернатива для Германии»: наше население против поддержки Украины и её вступления в ЕС
24 февраля 2024 19:26

Советник партии «Альтернатива для Германии»: наше население против поддержки Украины и её вступления в ЕС