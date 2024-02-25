Лукашенко: голосовал за профессионализм и преданность белорусскому народу

В 2024 году единый день голосования поставил белорусов действительно перед сложным выбором. Суммарно в бюллетенях было указано больше 19 тысяч фамилий. Из них около 12,5 тысячи войдут в местные Советы. И 110 – в Палату представителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но тут дело, конечно, не в количестве, хотя еще на стадии отбора кандидатов эксперты отмечали высокий конкурс, это важно, а буквально в качествах будущих депутатов.
За кого голосовал Президент, журналисты не спрашивали, а вот о четких ориентирах при выборе народного избранника уточнили.
Какие люди в целом, по вашему мнению, должны прийти в парламент или местные Советы в свете масштабных политических реформ в стране?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свой выбор я сегодня основывал на профессионализме и на надежности. Для нас время непростое впереди. Поэтому, кроме профессионализма, должны быть еще надежность и преданность белорусскому народу.
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