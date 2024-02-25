Лукашенко: голосовал за профессионализм и преданность белорусскому народу

В 2024 году единый день голосования поставил белорусов действительно перед сложным выбором. Суммарно в бюллетенях было указано больше 19 тысяч фамилий. Из них около 12,5 тысячи войдут в местные Советы. И 110 – в Палату представителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но тут дело, конечно, не в количестве, хотя еще на стадии отбора кандидатов эксперты отмечали высокий конкурс, это важно, а буквально в качествах будущих депутатов.

За кого голосовал Президент, журналисты не спрашивали, а вот о четких ориентирах при выборе народного избранника уточнили.