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Лукашенко: голосовал за профессионализм и преданность белорусскому народу

25 февраля 2024 18:19
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В 2024 году единый день голосования поставил белорусов действительно перед сложным выбором. Суммарно в бюллетенях было указано больше 19 тысяч фамилий. Из них около 12,5 тысячи войдут в местные Советы. И 110 – в Палату представителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но тут дело, конечно, не в количестве, хотя еще на стадии отбора кандидатов эксперты отмечали высокий конкурс, это важно, а буквально в качествах будущих депутатов.

За кого голосовал Президент, журналисты не спрашивали, а вот о четких ориентирах при выборе народного избранника уточнили.

Лукашенко: голосовал за профессионализм и преданность белорусскому народу-1

Какие люди в целом, по вашему мнению, должны прийти в парламент или местные Советы в свете масштабных политических реформ в стране?

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Свой выбор я сегодня основывал на профессионализме и на надежности. Для нас время непростое впереди. Поэтому, кроме профессионализма, должны быть еще надежность и преданность белорусскому народу.

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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