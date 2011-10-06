Обама о смерти Джобса: «Стив был одним из величайших новаторов Америки»

Президент США выразил соболезнования родным и близким основателя Apple.

Стив Джобс — живая легенда мира высоких технологий скончался в возрасте 56 лет после продолжительной болезни, сообщает www.ctv.by .

Барак Обама, Президент США:

Стив был одним из величайших новаторов Америки — достаточно храбр, чтобы думать по-другому, достаточно смел, чтобы поверить, что он может изменить мир, и достаточно талантлив, чтобы сделать это.

Он создал одну из самых успешных компаний планеты в своем гараже, он воплощение духа американской изобретательности. Сделав компьютер персональным и положив интернет в наш карман, он сделал информационную революцию не только доступной, но интуитивно понятной и веселой.

Стив любил говорить, что живет каждый день, как будто он последний. Он изменил наши жизни, заново переориентировал целые отрасли промышленности, и совершил один из самых редких подвигов в человеческой истории: он изменил то, как мы видим мир.

Мир потерял мечтателя. И, может быть, наибольшая дань успеху Стива — тот факт, что большая часть мира узнала о его смерти через устройство, которое он придумал. Мишель и я шлём наши мысли и молитвы жене Стива Лорин, его семье и всем тем, кто любил его.