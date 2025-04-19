Об этом говорят даже дети – вот как в Речице берегут память о героях Великой Отечественной

Вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» награждена Речица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 27 месяцев фашистской оккупации район потерял практически 6 тысяч мирных жителей и был разорен. Несмотря на это, в городе действовали очаги народного сопротивления, которые внесли свой вклад в освобождение от гитлеровцев. Выходцы из Речицкой земли прославляли свой край отважными подвигами на фронте. Как сегодня в райцентре чтят память о своих героях, расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Вечером 18 ноября 1943 года в небе над Москвой прогремели 12 артиллерийских залпов. Этот был первый с начала войны салют в честь освобождения белорусского города. В боях за Речицу пало более 5 тысяч советских солдат.

Райцентр освобождали войска Белорусского фронта в ходе Гомельско-речицкой наступательной операции. Вытеснить противника и вернуть контроль над важным железнодорожным узлом удалось за два дня, за это 21 воинская часть получила наименование Речицкой. Однако сопротивление фашистам здесь оказывали с первых дней оккупации – силами местных жителей.

Татьяна Дворецкая, научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:

В годы оккупации действовало пять подпольных групп, которые помогали и партизанскому движению. В Речицком районе с весны 1942 года был сформирован первый партизанский отряд. И уже к осени 1943 года на базе одного партизанского отряда было сформировано две огромные партизанские бригады общей численностью до 5 тысяч человек. Партизанам помогали целыми семьями в деревнях. Каждый пытался внести свой вклад.

Народные мстители боролись с врагом в тылу и помогали приближать долгожданную победу. Речицкое сопротивление стало примером мужества и стойкости патриотов перед лицом коричневой чумы. Увековечить воспоминания очевидцев тех событий решили во 2-й средней школе. Проект «Дети мира о детях войны» – это серия видеороликов, в которых ученики ведут рассказ от лица переживших ужасы войны.