Лукашенко подтвердил готовность к дальнейшей реализации с Экваториальной Гвинеей намеченных инициатив

Официальный Минск подтверждает готовность к дальнейшей реализации с Экваториальной Гвинеей намеченных инициатив. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту этой страны с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Свидетельством международного авторитета Республики Экваториальная Гвинея и признания Вашего личного вклада в обеспечение мира на Африканском континенте, стабильности и устойчивого развития страны стал недавний визит Папы Римского. Уверен, что это значительное событие еще больше укрепит позиции вашего государства на мировой арене», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что придает большое значение активизации торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Экваториальной Гвинеей. Особенно актуальной остается задача по наполнению достигнутых договоренностей конкретным практическим содержанием, в первую очередь через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и поставок техники. Президент рассчитывает на продолжение эффективного и результативного межгосударственного партнерства.

Александр Лукашенко пожелал Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого крепкого здоровья, долгих лет жизни и неисчерпаемой энергии для новых свершений.