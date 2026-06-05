Беларусь и Кыргызстан намерены к 2030-му увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов
Минск и Бишкек намерены к 2030 году увеличить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Однако для перехода на новый уровень требуются инновационные подходы и поиск новых точек роста. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершился официальный визит Александра Турчина в Кыргызстан. Подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 млн долларов. Глава белорусского правительства отметил, что ключевую роль в качественном росте должны сыграть проекты промышленной кооперации и развитие высокотехнологичных производств.
Наша страна готова к дальнейшему расширению присутствия белорусских технологий в Кыргызстане. Государства являются проверенными временем союзниками и торговыми партнерами. Страны совместно работают в интеграционных структурах – СНГ, ЕАЭС и ШОС, что также способствует поддержанию положительной динамики двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях. Белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана.
Отметили успешную кооперацию белорусских машиностроительных предприятий с «Автомаш-Радиатор». Видим перспективы углубления взаимодействия по компонентной базе расширения линейки поставляемой сельскохозяйственной коммунальной специальной техники, востребованной в экономике Кыргызстана.
Укрепление экономических отношений с прицелом на создание совместных производств с высокой добавленной стоимостью обсуждали и на встрече премьер-министров Беларуси и Кыргызстана. Наши приоритеты в промышленной сфере четко определены в двух дорожных картах. Белорусская техника пользуется спросом в Кыргызстане, однако сегодня время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов.
Турчин: Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств.
Важным элементом двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Так, Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью 2026 года в Минске. Сейчас идет работа по подготовке и содержательному наполнению программы предстоящего события.