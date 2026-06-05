Беларусь и Кыргызстан намерены к 2030-му увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов

Минск и Бишкек намерены к 2030 году увеличить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Однако для перехода на новый уровень требуются инновационные подходы и поиск новых точек роста. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершился официальный визит Александра Турчина в Кыргызстан. Подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 млн долларов. Глава белорусского правительства отметил, что ключевую роль в качественном росте должны сыграть проекты промышленной кооперации и развитие высокотехнологичных производств. Наша страна готова к дальнейшему расширению присутствия белорусских технологий в Кыргызстане. Государства являются проверенными временем союзниками и торговыми партнерами. Страны совместно работают в интеграционных структурах – СНГ, ЕАЭС и ШОС, что также способствует поддержанию положительной динамики двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях. Белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования, которое позволит создать новые рабочие места, повысить уровень технологического взаимодействия и сформировать экспортный потенциал. Надеемся, что реализация этого проекта внесет весомый вклад в процесс модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана. Отметили успешную кооперацию белорусских машиностроительных предприятий с «Автомаш-Радиатор». Видим перспективы углубления взаимодействия по компонентной базе расширения линейки поставляемой сельскохозяйственной коммунальной специальной техники, востребованной в экономике Кыргызстана.