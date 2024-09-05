С чем связан рост мошенничества в индустрии красоты – спросили у врача

Антисанитария, некачественные материалы и отсутствие медицинского образования. О том, как не попасться на иглу нелегальных косметологов и почему в погоне за красотой женщины соглашаются на порой страшные эксперименты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

С развитием вообще бьюти-индустрии, к сожалению, растет количество недовольных людей. Тех, кто не только субъективно недоволен каким-то результатом, а объективно недоволен. Как вы считаете, с чем связан рост какого-то, наверное, бьюти-мошенничества?

Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:

Я думаю, с доступностью препаратов. Мне кажется, раньше препараты завозились исключительно под какие-то центры медицинские, сейчас даже на маркетплейсе, я думаю, что можно купить.