С чем связан рост мошенничества в индустрии красоты – спросили у врача

Антисанитария, некачественные материалы и отсутствие медицинского образования. О том, как не попасться на иглу нелегальных косметологов и почему в погоне за красотой женщины соглашаются на порой страшные эксперименты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
С развитием вообще бьюти-индустрии, к сожалению, растет количество недовольных людей. Тех, кто не только субъективно недоволен каким-то результатом, а объективно недоволен. Как вы считаете, с чем связан рост какого-то, наверное, бьюти-мошенничества?
Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:
Я думаю, с доступностью препаратов. Мне кажется, раньше препараты завозились исключительно под какие-то центры медицинские, сейчас даже на маркетплейсе, я думаю, что можно купить.
Наталья Постоялко, главный врач Клиничесого центра пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска:
Мне кажется, что рост таких обращений обусловлен чисто какими-то математическими правилами. Чем больше у нас возможностей получать такого плана услуги, тем больше вероятность того, что они будут некачественными.
Подробности в видео.