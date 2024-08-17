О своей группе, музыке и конкурсе. Поговорили с полуфиналистом «Фактор.BY» Ильей Шаршуном
Какой выходной без музыки? О том, как создаются интересные композиции, и о многом другом поговорим сегодня с нашим гостем – в студии «Нового утра» Илья Шаршун, певец, музыкант, солист группы «Разгар».
Александр Стасевич, ведущий:
Когда вы пришли в творчество, почему и какую роль сыграла ваша семья?
Илья Шаршун, певец, музыкант, солист группы «Разгар»:
В творчество я пришел уже с ранних лет. В три года я уже пел, стоял на сцене. Правда, пел я народные песни, а не эстрадные, как ни странно. Дальше был большой перерывчик, до десяти лет я не занимался вокалом, только танцами. И как-то раз дядя заметил, как я напеваю, и сказал: ты классно поешь! Поставил меня перед стенкой, заснял и отправил бабушке, маме. Они сказали: все, нужно вести в музыкальную школу. И с этого все и началось.
Алеся Алехнович, ведущая:
У вас есть свой музыкальный коллектив. Соответственно, со стилем и жанром вы определились. Мне интересно, что вас привело в это направление?
Илья Шаршун:
Привело, наверное, время. Я много жанров пробовал, песен пел. И больше, наверное, этот жанр и устоялся. Но я скажу так: я по сей день еще ищу свой жанр, люблю экспериментировать и пробовать новое.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы участвовали в «Факторе». Что это дало? Прошли в полуфинал, насколько нам известно.
Илья Шаршун:
«Фактор» вообще многое мне дал, а именно закалку психологическую. Это первый мой большой проект, где надо работать на камеру, вести себя определенно.
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