Нужно уметь договариваться с проволокой с человеческий волос. Ювелир показывает, как создаются украшения

Путь к творчеству у Андрея Смоляра начался с керамики. А когда парень вернулся из армии, он решил приручить и металл и попробовать себя в ювелирном деле. 13 лет назад постигать азы ремесла он отправился на завод, где научился всем операциям по изготовлению украшений. За одну смену удавалось поставить больше 1,5 тысяч драгоценных камней! Но со временем захотелось нештампованного искусства, а эксклюзивного. И вот уже 3 года Андрей создает шедевры в мастерской по индивидуальным заказам. Здесь день сменяет ночь, зима – весну, а серебряные серьги превращаются в нежные цветы с каплями росы.

Андрей Смоляр, ювелир:

В той же глине, учил нас мастер, ты можешь слепить что угодно, но никогда не нужно пытаться навязать что-то материалу. То кольцо, которое ты сделаешь, если ты будешь его без дополнительного обжига долбить до бесконечности, оно просто рассыпется уже у человека на пальце. Можно сидеть и собирать несколько дней кольцо и потом на последнем этапе на полировке или на закрепке, столкнуться с тем, что камень не подходит. Как в шахматах, нужно на три шага вперед делать.

Ювелир – это одновременно ремесленник, химик, эстет, психолог и человек с невероятным терпением. Только представьте, в цепочке на одном сантиметре может быть до 18 точек пайки, а одно неверное движение может стереть в порошок самый хрупкий драгоценный камень – изумруд. Нужно уметь договариваться с проволокой с человеческий волос и уметь импровизировать с камнями меньше миллиметра. Однажды Андрею довелось посадить на кольцо 720 камней, украшение напоминало звездное небо. В этом и вдохновение. Фантазии белорусов вдохновляют ювелира постоянно развиваться.

Андрей Смоляр:

Были обручальные кольца с отпечатком пальца, например, на мужском – женский отпечаток пальца, на женском – мужской. Отпечаток пальца был внутри шинки кольца. Этот символ важен только для них двоих.

Приходил мужчина, был крестик у него простой формы, там перетерлось ушко, и чинить смысла не было. Мы предложили сделать ему новый крест, но он говорит: я не хочу, потому что это подарок крестного, и он реально дорог ему просто до бесконечности. Мы сделали новый большой крест на обратной стороне с гравировками, с молитвами. Он вот этот тоненький, как из фольги, крестик крепился в центре этого большого.

Покрыть металл флюсом, чтобы он не окислялся во время пайки, подобрать по диаметру камни и просверлить для них тончайшие отверстия на кольце. И, конечно, высший пилотаж – расставить камни по окружности.

Ювелирное искусство – это совокупность разнообразных операций и техник. Эмаль, гравировка, закрепка – это та профессия, в которой, как в драгоценном камне, можно постоянно открывать новые грани. И красный диплом здесь не показатель, главное – это желание, признается опытный мастер. Многие не выдерживают огромной нагрузки на зрение, работу с тяжелыми металлами и постоянные травмы на руках. Андрей Смоляр:

Есть, например, в БНТУ специальность – технолог ювелирного производства. Там в основном упор на инженеров, которые разбираются в оборудовании именно ювелирного производства, но мастерству можно научиться только в России. Есть отдельные вузы, где учат только граверов работать с филигранью и литье, и закрепки, и даже азы огранки преподают. У нас даже специалистов таких, чтобы учили, очень мало, поэтому, наверное, единственный верный способ – найти мастера, который согласился бы взять в ученики. Наш герой любит пофилософствовать и воплотить свои мысли в украшениях. Так, золотая полоса в черном обрамлении как символ торжества добра и бесконечности жизни.

Андрей уверяет, что камни – это как одежда. Можно нарядиться в самое дорогое платье в пол и быть абсолютно неуместной на вечеринке. Так и с камнями. Они должны подходить по смыслу к изделию и органично сочетаться с цветом металла.

А наше классическое колечко с россыпью фионитов готово! Андрей сделал его за полтора часа нашей беседы, а самое первое мастерил целых 8 часов. Андрей Смоляр:

Были мысли по поводу того, чтобы комбинировать какие-то материалы. Хотелось бы что-то больше национального. Можно сделать, действительно, вещь классную, и все будут говорить – это же белорусское.