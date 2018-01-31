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Каждое утро в Гродненской области начинается с замера толщины льда: сотрудники ОСВОДа патрулируют водоёмы

31 января 2018 06:48
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Новости Беларуси. В Гродненской области сотрудники ОСВОДа начали патрулировать водоемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое утро в Гродненской области начинается с замера толщины льда: сотрудники ОСВОДа патрулируют водоёмы-1

Оттепель, которая в последние дни царит в Беларуси, сейчас не на руку любителям зимней рыбалки. Спасатели предупреждают об опасности выхода на подтаявший лед особенно группами и напоминают: жилет в арсенале рыбака – только плюс. Каждое утро на спасательных станциях начинается с замера толщины льда. Сейчас она всего 3-4 сантиметра. Поверхность пористая и гибкая. Каждый шаг как по минному полю. 

Каждое утро в Гродненской области начинается с замера толщины льда: сотрудники ОСВОДа патрулируют водоёмы-4

Егор Шавлюкевич, водолаз-спасатель:
Если человек провалился под лед и рядом нет спасателей, то зависит уже от реакции самого человека на то, что произошло: как он запаникует или нет, будет кто-нибудь рядом из товарищей рыбаков, кто-нибудь поможет ему. Самому выбраться очень тяжело из-под воды, когда лед тает, потому что скользкая поверхность очень.

Запрет выхода на тонкий лед носит рекомендательный характер – штрафов за это не предусмотрено. Однако можно поплатиться жизнью. С начала 2018 года на водоемах региона спасено 4 человека, один утонул.

# Погода в Беларуси # общество # Егор Шавлюкевич # Фотофакт

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