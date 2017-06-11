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Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки

11 июня 2017 14:26
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Столичные арки – синтез функциональности и красоты. Они помогали горожанам быстро попасть во двор дома. Экскурсию начнем с оригинального старинного квартала Минска – улиц Комсомольской, Революционной и Интернациональной. Классические арки здесь кажутся вросшими в землю, ведь город за столетия менялся, улицы поднимались вверх, на них рос асфальт.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-1

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Когда мы заходим в эту арку, мы находимся под полом помещений, которые расположены над ней. И если здесь пример гостиницы, то на других улицах Минска это были жилые дома, где на первых этажах располагались магазины. Очень много архитектурных деталей с годами, с веками исчезают. И такой элемент, как каретоотбойники, устанавливались на углах арки. То есть когда ехало транспортное средство конца XIX – начала XX веков, для того, чтобы не повредить стены, углы зданий, делались такие элементы.
В 50-70-е годы, когда реставрация еще не коснулась этих мест, здесь жили люди тоже со своим определенным укладом, колоритом, и во многих арках вход в квартиры был не со стороны улицы или двора, а со стороны арочного пространства.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-4

А на краснокирпичной Раковской улице можно найти оригинальную арку родом из XIX века. Массивные крестовые своды впечатляют. Такой прохладный «коридор» – настоящее спасение в жару.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-7

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Мы видим, что арки занимали пространство на всю ширину дома. Здесь, например, более 16 метров. Ширина не очень большая – где-то 3 метра, чуть больше. Своды здесь тоже были сделаны из кирпича, но со временем они были оштукатурены и превратились в такое белое небо в подворотне на улице Раковской.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-10

В послевоенное время у Минска началась новая архитектурная жизнь. Именно на волне строительства в стиле сталинского ампира появились здания со сквозными проходами. Арки поднялись выше, а на потолках стали распускаться цветы.

Это было время возвращения к архитектурным истокам, к античности. И каждый балкон, ваза, колонна, арка должны были создавать праздничное настроение и вселять уверенность в светлом будущем. Великолепные арки на улице Ленина и проспекте Независимости – яркий тому пример.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Очень интересным элементом были въездные ворота в арки. Чугунные, металлические, очень красивые по своему рисунку, графике. Но для детей, конечно, ворота служили таким элементом развлечения, потому что когда ворота открывались, на них можно было стать и кататься.

Минский Бродвей. Бульвар на улице Ленина можно назвать галереей арок. Здесь расположилась настоящая аркада. Здания с двух сторон зеркально уравновешены арками, так создается ощущение огромной улицы. Кстати, похожая улица есть в Санкт-Петербурге за Академическим театром. Кроме того, на улице Ленина арки использованы еще как декоративный элемент наличников окон. Одним словом, здесь можно сполна почувствовать роскошь 50-х годов.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-13

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-15

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-17

А эта роскошная арка стала любимым местом встреч. Архитектор Михаил Барщ решил сделать главный вход на стадион «Динамо» в виде величественной арки.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Это классический пример арок. И является манифестом того места, на котором она установлена. И мы видим, как здесь такие четыре арки, опирающиеся на колонны, и кессонированные своды. Легкость арки, которая украшена декором, – это все перекликается и с архитектурой самого стадиона, и с арками по периметру стадиона.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-20

Живописный Михайловский сквер приглашает отдохнуть в тени старинных деревьев. А тем временем можно полюбоваться на удивительно красивый дом по улице Свердлова.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Здесь мы видим арки, выполняющую декоративную роль. Они выполнены в стиле фасадов здания. И если говорить с некоторой иронией, то они связывают дома, чтобы они не убегали друг от друга. В них тоже четко прослеживаются архитектурные элементы – карниз, появляется рустованная поверхность плоскости арки.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-23

Прогуливаясь по центральным улочкам Минска, вы можете найти не менее 10 типов арок различных по декору из разных времен. Все они открывают новые виды на город, а порой и преподносят сюрпризы.

Так, в арке по Ленина, 8 вы найдете оригинальный таксофон из прошлого. И по сей день сотрудники главного универмага связываются между собой благодаря ему по внутреннему номеру.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-26

Удивит и арка в начале улицы Кирова. Привести вас туда может аромат местной кофейни. На стенах ее расположились главные герои скульптора Владимира Жбанова.

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-29

Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки-31

И таких архитектурных находок в Минске немало. А когда зажигаются огни Большого города, арки и вовсе становятся волшебными. Под полукруглыми сводами можно загадать свое самое заветное желание.

# общество # Архитектура # Галина Левина

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