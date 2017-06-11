Функциональность и красота в одном лице: какой мир Минска открывают столичные арки

Столичные арки – синтез функциональности и красоты. Они помогали горожанам быстро попасть во двор дома. Экскурсию начнем с оригинального старинного квартала Минска – улиц Комсомольской, Революционной и Интернациональной. Классические арки здесь кажутся вросшими в землю, ведь город за столетия менялся, улицы поднимались вверх, на них рос асфальт.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Когда мы заходим в эту арку, мы находимся под полом помещений, которые расположены над ней. И если здесь пример гостиницы, то на других улицах Минска это были жилые дома, где на первых этажах располагались магазины. Очень много архитектурных деталей с годами, с веками исчезают. И такой элемент, как каретоотбойники, устанавливались на углах арки. То есть когда ехало транспортное средство конца XIX – начала XX веков, для того, чтобы не повредить стены, углы зданий, делались такие элементы.

В 50-70-е годы, когда реставрация еще не коснулась этих мест, здесь жили люди тоже со своим определенным укладом, колоритом, и во многих арках вход в квартиры был не со стороны улицы или двора, а со стороны арочного пространства.

А на краснокирпичной Раковской улице можно найти оригинальную арку родом из XIX века. Массивные крестовые своды впечатляют. Такой прохладный «коридор» – настоящее спасение в жару.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим, что арки занимали пространство на всю ширину дома. Здесь, например, более 16 метров. Ширина не очень большая – где-то 3 метра, чуть больше. Своды здесь тоже были сделаны из кирпича, но со временем они были оштукатурены и превратились в такое белое небо в подворотне на улице Раковской.

В послевоенное время у Минска началась новая архитектурная жизнь. Именно на волне строительства в стиле сталинского ампира появились здания со сквозными проходами. Арки поднялись выше, а на потолках стали распускаться цветы. Это было время возвращения к архитектурным истокам, к античности. И каждый балкон, ваза, колонна, арка должны были создавать праздничное настроение и вселять уверенность в светлом будущем. Великолепные арки на улице Ленина и проспекте Независимости – яркий тому пример. Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Очень интересным элементом были въездные ворота в арки. Чугунные, металлические, очень красивые по своему рисунку, графике. Но для детей, конечно, ворота служили таким элементом развлечения, потому что когда ворота открывались, на них можно было стать и кататься. Минский Бродвей. Бульвар на улице Ленина можно назвать галереей арок. Здесь расположилась настоящая аркада. Здания с двух сторон зеркально уравновешены арками, так создается ощущение огромной улицы. Кстати, похожая улица есть в Санкт-Петербурге за Академическим театром. Кроме того, на улице Ленина арки использованы еще как декоративный элемент наличников окон. Одним словом, здесь можно сполна почувствовать роскошь 50-х годов.

А эта роскошная арка стала любимым местом встреч. Архитектор Михаил Барщ решил сделать главный вход на стадион «Динамо» в виде величественной арки. Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Это классический пример арок. И является манифестом того места, на котором она установлена. И мы видим, как здесь такие четыре арки, опирающиеся на колонны, и кессонированные своды. Легкость арки, которая украшена декором, – это все перекликается и с архитектурой самого стадиона, и с арками по периметру стадиона.

Живописный Михайловский сквер приглашает отдохнуть в тени старинных деревьев. А тем временем можно полюбоваться на удивительно красивый дом по улице Свердлова. Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Здесь мы видим арки, выполняющую декоративную роль. Они выполнены в стиле фасадов здания. И если говорить с некоторой иронией, то они связывают дома, чтобы они не убегали друг от друга. В них тоже четко прослеживаются архитектурные элементы – карниз, появляется рустованная поверхность плоскости арки.

Прогуливаясь по центральным улочкам Минска, вы можете найти не менее 10 типов арок различных по декору из разных времен. Все они открывают новые виды на город, а порой и преподносят сюрпризы. Так, в арке по Ленина, 8 вы найдете оригинальный таксофон из прошлого. И по сей день сотрудники главного универмага связываются между собой благодаря ему по внутреннему номеру.

Удивит и арка в начале улицы Кирова. Привести вас туда может аромат местной кофейни. На стенах ее расположились главные герои скульптора Владимира Жбанова.