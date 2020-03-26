Наконец-то весна? Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие дни

Новости Беларуси. В ближайшее три дня в Беларуси ожидается потепление, хотя по ночам всё ещё будут морозы.

Как сообщает Белгидромет, 27 марта в республике прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1… -3°C, в Минске – до -5°C. Днём потеплеет до +12… +14°C, в западных районах страны – до +16°C.

28 марта также пройдёт без дождей. Ночью похолодает до -4… +3°C, на отдельных территориях воздух может остыть до -6°C. Днём воздух нагреется до +10… +15°C, по юго-западу – до +17°C.

29 марта ночью в основном без осадков, днём в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до 0… +6°C, днём – поднимется до +7… +14°C.

Недавно мы рассказывали о приметах на конец марта.