«Нужно будет ещё провести огромную работу». В Республиканской олимпиаде по китайскому языку приняли участие 125 человек

Новости Беларуси. Теория и практика. Терпение и профессионализм. В Институте китаеведения подвели итоги IV Республиканской олимпиады по китайскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли 125 студентов вузов и слушателей курсов. Ребята сдавали письменный и устный экзамены.

В 2021 году задания на грамматику, лексику, иероглифику языка и перевод дополнили эссе и испытания на знание истории Китая.

Александр Шиманович, студент 3 курса МГЛУ:

Чтобы победить на этой олимпиаде в следующем году или, может быть, через год, нужно будет еще провести огромную работу. В частности над некоторыми устойчивыми сочетаниями в китайском языке, над речью и так далее.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования:

Это язык сложный для изучения, важно понимать и знать культуру китайского народа, чтобы изучить и научить говорить на китайском языке. Но ребята показали свой высокий уровень знаний и в грамматике, и в разговорной речи.

По результатам письменного этапа к финалу приблизились всего 20 участников. Но победитель один. Дипломы и награды вручены еще пяти лауреатам.

Анатолий Тозик, директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Лучших участников мы стараемся поддержать, направляя их на стажировку в Китай. На полгода, некоторых на год. Кто оканчивает университет, могут уезжать при нашей поддержке в магистратуру, затем в аспирантуру, потому что у нас сегодня очень мало специалистов по Китаю.

Ван Лицзюнь, председатель комиссии, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

Я думаю, с развитием экономики, науки, образования между двумя сторонами больше требуется таких талантливых людей.