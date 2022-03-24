«Нужен спрос!» Лукашенко собирает совещание по итогам зимней Олимпиады

Новости Беларуси. Итоги участия белорусских спортсменов в XXIV зимних Олимпийских играх и перспективы развития зимних видов спорта в Беларуси рассмотрят на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Этот разговор с чиновниками и спортивными деятелями глава государства анонсировал еще 26 февраля, посещая республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам на призы Президента Беларуси. Тогда же он высказался по поводу итогов прошедших недавно зимних Олимпийских игр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно закончилась зимняя Олимпиада. И эта Олимпиада, если откровенно, мало радости подарила белорусскому народу. Мы немало сделали, чтобы наши спортсмены достойно выступили на соревнованиях в Пекине. И когда мы задавали вопросы спортсменам, чего не хватает, всего хватало. В итоге имеем то, что имеем. В ближайшее время в рабочем порядке, в том числе и по результатам этих соревнований, ответственные чиновники, Минспорт и правительство доложат мне, как они распорядились теми средствами, которые были им выделены. Пусть небольшие, но вроде всего хватало. И почему так блекло мы выглядели? Думаю, что нет достойной конкуренции.

Он считает, что в Беларуси есть все, чтобы спортсмены завоевывали олимпийские медали, но нет ответственности за расходование выделенных средств.

Александр Лукашенко:

Чего у нас не хватает для тренировок и подготовки, чтобы завоевывать медали? Все есть, отличная база: зимняя, школы. То есть у нас есть все. И спортсмены толковые, могут работать с детишками, есть и седовласые тренеры. Но нет ответственности за те деньги, которые вкладывает государство. Немножко, извините, приборзели и прибурели и спортсмены, и тренеры. Ни один бы в Норвегии или даже в России не остался после этого (неудачного выступления на Олимпиаде – прим. БЕЛТА). Даже в богатой Норвегии, где огромное количество денег от нефти. То же самое и в России. Про Америку и говорить нечего: провалился на первых соревнованиях – выбросили бы тренера. А на следующих соревнованиях не показал результат – дни спортсмена были бы сочтены.

Президент считает, что в этом плане нужен спрос: «Я в тебя вложил, я тебе помог как государство – дайте отдачу. Не даете – уходите. То есть надо, чтобы была система. Она вроде есть, как мне докладывают, но она не сработала. И надо жесточайший спрос».