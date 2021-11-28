Драка из-за обуви, очереди в медпункт. Корреспондент СТВ рассказала, что сейчас происходит на границе

Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По разным причинам люди не хотят или не могут вернуться на родину. Поэтому вынуждены ждать ответа Евросоюза. Уже почти три недели белорусы оказывают поддержку беженцам. Объединяются коллективы, помощь поступает от профсоюзов, церкви, общественных организаций.

В кризисном центре круглосуточно дежурят медики. За сутки от 100 до 200 беженцев обращаются за помощью. Лечение получили порядка 100 человек. Последняя информация с границы – у нашего корреспондента Юлии Мычки.

Юлия Мычка, коореспондент:

Мы продолжаем рассказывать, чем живет лагерь беженцев и вот сейчас после обеда мы обратили внимание, что у ворот, которые ведут к каретам скорой помощи, была небольшая очередь. Мы решили поинтересоваться вообще здоровьем беженцев, с какими симптомами они чаще всего обращаются. Стало известно, что за это время консультативную медицинскую помощь получили около 1 000 беженцев. 100 из них были пролечены, их лечили. Также известно, что 10 беженцев находятся в больницах Гродно, из них 7 – это дети. Взрослые, уже два человека, находятся там уже достаточно длительное время, около двух недель. Вчера у одного мужчины было подозрение на пневмонию, но диагноз в больнице не подтвердился, то есть его готовят к выписке. Врачи рассказали, с какими чаще всего обращениями к ним попадают беженцы. «Пневмонии, аппендициты, почечные колики». Медики продолжают оказывать помощь беженцам в кризисном центре на границе – читайте здесь.

Юлия Мычка:

Накануне врачи нам рассказывали о том, что беженцы достаточно неохотно соглашаются на госпитализацию, потому что очень переживают, что за время их отсутствия на границе будут какие-то перемены, и они просто не успеют. Люди очень надеются на гуманитарный коридор и стараются держаться вместе. Для них, как мы поняли, особенно сегодня, важно не потеряться, то есть все члены семьи должны быть вместе. Ребенку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы? – читайте здесь.

Мы приехали из теплых стран и не привыкли к такому климату. Нам здесь слишком холодно, большая разница температур. У нас болит горло, мучает кашель, у некоторых ноют уши. Мы стоим в очереди, чтобы нас осмотрел врач и оказал нам помощь.