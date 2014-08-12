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Новый жилой комплекс в английском стиле появится рядом с кварталом «Зеленый бор» в Минске

12 августа 2014 17:54
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Новости Беларуси. Новый жилой комплекс в английском стиле появится рядом с кварталом «Зеленый бор».

Многоэтажную застройку на 60 тысяч человек планируют развернуть уже в 2015 году. 900 тысяч квадратных метров мини-Ноттингема будет возводить управление капитального строительства Мингорисполкома.

Строить жилую недвижимость будут параллельно с возведением образовательной, медицинской, спортивной инфраструктуры, а также благоустройством существующих лесных массивов и озеленением дворов и улиц. Завершить масштабный проект планируют к 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Федор Римашевский, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Поручение главы государства о сокращении строительства жилья в Минске, то есть в пределах кольцевой. Конечно же, данная застройка позволит снизить, уменьшить количество строительства в Минске и обеспечить жильем всех нуждающихся. Потому что это за кольцевой и относится к территории столицы.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Федор Римашевский

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