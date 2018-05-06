Прямой эфир

Новый температурный рекорд в Гомеле более чем на три градуса превысил предыдущий

06 мая 2018 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 мая в Беларуси отметилось новым температурным рекордом.  

Как сообщает Белгидромет, если 4 мая в Минске было аномально тепло, то 5 мая температура вернулась в климатическую норму. Однако в Гомеле сохранилась рекордная жара, в субботу в городе было зафиксировано +30,1°C.  

Новый рекорд значительно превысил предыдущий, который был установлен в 1970 году. В тот год 5 мая температура воздуха составила +26,6°C.  

Сегодня днём в стране будет +15… +20°C.  

7 мая в республике будет немного теплее, ожидается +18… +24°C (здесь подробнее).  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
7 мая в Беларуси потеплеет до +24°C
06 мая 2018 10:29

7 мая в Беларуси потеплеет до +24°C

6 мая в Беларуси ожидается до +22°C
06 мая 2018 09:15

6 мая в Беларуси ожидается до +22°C

Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт
05 мая 2018 18:02

Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт