Новый температурный рекорд в Гомеле более чем на три градуса превысил предыдущий

Новости Беларуси. 5 мая в Беларуси отметилось новым температурным рекордом.

Как сообщает Белгидромет, если 4 мая в Минске было аномально тепло, то 5 мая температура вернулась в климатическую норму. Однако в Гомеле сохранилась рекордная жара, в субботу в городе было зафиксировано +30,1°C.

Новый рекорд значительно превысил предыдущий, который был установлен в 1970 году. В тот год 5 мая температура воздуха составила +26,6°C.

Сегодня днём в стране будет +15… +20°C.