Прямой эфир

6 мая в Беларуси ожидается до +22°C

06 мая 2018 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В воскресенье по югу Беларуси воздух прогреется до +22°C.  

Как сообщает Белгидромет, 6 мая в республике ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в некоторых районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.  

Ветер прогнозируется северный, ночью слабый, днём – умеренный.  

В ночное время суток столбик термометра опустится до +4… +10°C, по юго-востоку ожидается +11… +13°C.  

Днём столбик термометра покажет +15… +20°C, по юго-западу республики потеплеет до +22°C.  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт
05 мая 2018 18:02

Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт

«Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам»: 5 мая в Минске прошел женский мотопарад
05 мая 2018 17:59

«Не думала, не гадала, но жизнь привела к любви к мотоциклам»: 5 мая в Минске прошел женский мотопарад

«Студенты знают – зло не должно господствовать над добром»: чему учат в Частном институте управления и предпринимательства
05 мая 2018 16:17

«Студенты знают – зло не должно господствовать над добром»: чему учат в Частном институте управления и предпринимательства