6 мая в Беларуси ожидается до +22°C

Новости Беларуси. В воскресенье по югу Беларуси воздух прогреется до +22°C.

Как сообщает Белгидромет, 6 мая в республике ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в некоторых районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер прогнозируется северный, ночью слабый, днём – умеренный.

В ночное время суток столбик термометра опустится до +4… +10°C, по юго-востоку ожидается +11… +13°C.

Днём столбик термометра покажет +15… +20°C, по юго-западу республики потеплеет до +22°C.