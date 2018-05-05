Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт

Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры в статусе первой специальной приглашенной страны представили свои коллекции на фестивале-конкурсе славянской моды Fashion Rouge в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры в статусе первой специальной приглашенной страны представили свои коллекции на фестивале-конкурсе славянской моды Fashion Rouge в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Событие собрало участников из пяти государств. Белорусские бренды по оценкам жюри стали одними из сильнейших на фестивале.
Белорусского дизайнера Анну Краснер особенно выделил величайший французский кутюрье, создатель престижного дома высокой моды Стефан Роллан.
Высоких оценок заслужила и коллекция нашей Татьяны Тур.
В состав жюри вошли представители крупнейших салонов моды Франции, Италии, Сербии и Болгарии.