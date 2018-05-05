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Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт

05 мая 2018 18:02
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Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры в статусе первой специальной приглашенной страны представили свои коллекции на фестивале-конкурсе славянской моды Fashion Rouge в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт-1

Событие собрало участников из пяти государств. Белорусские бренды по оценкам жюри стали одними из сильнейших на фестивале.

Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт-4

Белорусского дизайнера Анну Краснер особенно выделил величайший французский кутюрье, создатель престижного дома высокой моды Стефан Роллан.

Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт-7

Высоких оценок заслужила и коллекция нашей Татьяны Тур.

Белорусские дизайнеры на Fashion Rouge в Париже: видеофакт-10

В состав жюри вошли представители крупнейших салонов моды Франции, Италии, Сербии и Болгарии.

# Мода в Беларуси # общество # Фотофакт

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