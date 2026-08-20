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Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн возложил венок к монументу Победы

20 августа 2026 10:37
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Президент Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн возложил венок к монументу на площади Победы в дань уважения белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн возложил венок к монументу Победы-2

Дипломатические отношения между Беларусью и Мьянмой установлены 22 сентября 1999 года. Налажены контакты на высшем уровне – только в 2025 году состоялось шесть встреч лидеров двух стран.

# Беларусь-Мьянма

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