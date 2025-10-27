Новый рекорд – каравай Минской области весит уже 2,5 миллиона тонн

Свыше 10 миллионов 100 тысяч тонн зерна с рапсом и кукурузой намолотили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а Минская область вышла на рекорд. На это утро в столичном регионе собрано 2,5 миллиона тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы.

Средняя урожайность выше прошлогоднего уровня почти на 5 центнеров с гектара. Капризная погода внесла коррективы, но значительного влияния на результат не оказала. Там где соблюдена технология, от земли получили максимальную отдачу. Это демонстрируют и поля, засеянные кукурузой. Она идет не только на зерно, но и на корма. Ведь успех в растениеводстве – гарантия обеспеченности кормами поголовья, а следовательно, можно ждать прибавки в объемах производства молока и мяса.

Жанна Алишевич, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Любанского райисполкома:

Основной акцент как на высокоэнергетический корм для производства продукции животноводства, молока и мяса, так как мы аграрный регион. Соответственно, в данных погодных условиях акцент идет не только на зерно кукурузы сухое, но и на плющеное зерно. Район в этом году планирует заплющить зерна кукурузы порядка 5 тысяч тонн.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Это, конечно, комплекс мер, который был предпринят со стороны Облисполкома, Райисполкома непосредственно хозяйств. Это и техническое перевооружение, это обучение кадров, это особенно сегодня строительство ферм. Мы никогда в таких объемах не вкладывали деньги в строительство. Мы превышаем цифру 100 миллионов денег на строительство уже каждый год и сегодня у нас в работе порядка 60 объектов, 27 мы должны еще сдать до конца года.

В стране убрано две трети сахарной свеклы. Урожайность почти на 40 % выше 2024 года. Накопано свыше 670 тысяч тонн картофеля.