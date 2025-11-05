МЧС и медики предупреждают о возросших рисках пожаров и бытовых травм

Большинство пожаров и гибели людей происходит именно с октября по март. Основная часть инцидентов приходится на жилищный фонд. Главные причины – неосторожное обращение с огнем и неисправность оборудования. Чтобы обезопасить граждан, спасатели проводят профилактические рейды и напоминают о жизненно важных правилах. В их числе – установка автономных пожарных извещателей.

Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси: Следует отметить, что благодаря автономным пожарным извещателям в текущем году уже спасены 47 человек, из них 12 детей. За 2024 год благодаря автономным пожарным извещателям были спасены 93 человека, в том числе 21 ребенок.

Андрей Ярошевич, врач-травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии:

У каждого врача в обязанности входит так называемая статья работы с населением и профилактические беседы не только с теми, кто уже получил травму, а с теми, кто еще может ее потенциально получить. А это, как правило, люди пожилого возраста. В целом, можно сказать, что количество травмированных в нашем населении – это одно и то же количество пострадавших.

Для снижения рисков возникновения пожаров и гибели людей в Беларуси прошла ежегодная акция «За безопасность вместе». В ходе мероприятий особое внимание уделили обследованию домов одиноких пожилых, инвалидов и семей, находящихся в социально опасном положении. Что касается бытовых травм, то они случаются в основном во время повседневных дел, таких как приготовление пищи, уборка или ремонт.