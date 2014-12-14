Новый год в Минске: сколько будет елей в городе и где с помощью новогодних открыток и елочных игрушек окунуться в детство

Минск готовится к волшебству: зеленые красавицы-елки занимают привычные места, вносят праздничную пестроту разнообразные растяжки с поздравлениями, панно, стенды, а во всех витринах загорелись разноцветные огни. Украшение столицы к Новому году, пожалуй, чем-то схоже с созданием праздничной атмосферы в каждом доме, только масштабы другие.

Алексей Мартынов, заместитель директора и главный художник ГП «Минскреклама»:

Мы как профессионалы относимся к этому не менее ответственно, готовимся заранее, за много месяцев. Изготавливается дизайн-концепция оформления города, в том числе новогодних елей, естественно. Праздник большой, ответственный, любимый в народе, поэтому над Новым годом работать приятно всегда.

Художники трудятся над главными символами новогоднего праздника еще с лета.

Сначала разрабатывается виртуальный дизайн каждой елки. Следующим этапом становится воплощение замыслов декораторов в материальной форме, максимально легкой по весу.

Будущие игрушки изготавливают из пластика, цветных пленок, форм с металлическим напылением или из ткани. И в декабре украшения занимают свои места на предварительно установленных елях. В 2014 году к привычным 10 искусственным деревьям добавились еще четыре.

Алексей Мартынов, заместитель директора и главный художник ГП «Минскреклама»:

В некоторых местах появятся впервые наши елки. Например, в Лошицком парке, в парке имени Павлова и в районе Комаровского рынка мы установили елку, она уже наряжена. Мы пытаемся, чтобы каждая елка была своеобразной, индивидуальной по своему оформлению. Например, возле Дворца молодежи, естественно, мы изготавливаем игрушки детской тематики, из мультфильмов.

Всего в столице установят более сотни елей, ведь помимо предприятия «Минскреклама» за создание праздничного настроения отвечают администрации районов и торговые объекты.

А пока новогодние деревья только готовятся предстать во всей красе, есть в нашей столице место, где ели уже наряжены, а самые разные игрушки разместились не только на зеленых красавицах, но и в витринах, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 2014 году в Национальном историческом музее проходит уникальная выставка елочных игрушек, где среди экспонатов советского времени каждый взрослый сможет вернуться мыслями в детство.

Отправимся к самому началу выставки и пройдем праздничный лабиринт от истоков до современных елочных игрушек.

Тут можно посмотреть на игрушки из России, Украины, Германии, Чехии, США, на драгоценные елочные Фаберже из Польши и на знаменитый делфтский фарфор из Нидерландов. Есть игрушки из таких южных стран как Объединенные Арабские Эмираты и Мальта.

Исполнение самое разное – от съедобных украшений до репродукций Шагала, Шишкина, да Винчи и Дали прямо на елочных шариках.

Но, пожалуй, самая популярная витрина – советская. Здесь разместились фрукты и снеговики прямо из детства.

Андрей Бегун, куратор выставки:

Советская елочная игрушка характерна своей эпохальностью. Если мы берем игрушку военных времен, то это игрушка-солдат, игрушка-медсестра. Если мы берем хрущевские времена, то это игрушка-кукуруза и иные овощи.

Новый год начали отмечать в СССР после 1937 года. Тогда в моду вошли праздники возле больших елей и домашние деревца, украшенные советскими символами.

В нашей столице был свой цех по производству елочных украшений. Он был создан в 1946 году, и старожилы утверждают, что минские игрушки были самыми качественными и красивыми. Не были чужды советским людям и съедобные украшения – их можно было изготовить на заказ в кондитерской лавке на Немиго-Раковской улице.

Андрей Бегун, куратор выставки:

Минская фабрика елочных игрушек, к сожалению, канула в Лета в начале 90-х годов. Естественно, был спад на спрос на стеклянные елочные игрушки, поскольку в обиход входили китайские производители с, может быть, не столь удобным, нарядным пластиком, который не бьется. Опять нужно понимать, что стеклянная елочная игрушка – это ручной труд. И очень важно иметь квалифицированных мастеров. Мастер может выдуть за смену 200-250 игрушек.

Хотя фабрики игрушек уже нет, найти украшение родом из Минска все же можно. Органические шары с природными материалами внутри, игрушки-сувениры для туристов и модные украшения с корпоративными эмблемами – все в историческом музее.

Андрей Бегун, куратор выставки:

Мы решили отдать дань моде, сделать такой экологический стенд. Это стеклянная елочная игрушка, куда помещены разная трава, ель, мох. Причем это делали мы сами. Еще примечательно такие изделия из плетеной соломы, которые совершенно случайно приобрел в одном из сувенирных магазинов до начала выставки.

Стенд с сувенирным игрушками – это такая новая тенденция в сувенирах к Новому году, чтобы можно было привезти непосредственно из нашей страны не какой-то магнитик или что-то еще, а елочную игрушку с видами нашей страны.

Новый год – семейный праздник. И, пожалуй, для каждого главная елка – та, что дома. Кто-то украшает новогоднее дерево игрушками из стекла, кто-то использует пластик. Одни придерживаются определенной цветовой гаммы, а другие помещают на елку игрушки-воспоминания, собранные не одним поколением.

Отличным воспоминанием может стать шар, разрисованный своими руками. Прямо на выставке проходит мастер-класс по росписи елочной игрушки.

Елена Белецкая, художник выставки елочных игрушек:

Для этого нам понадобятся кисточки и акриловые краски. Изначально мы раскрашиваем с вами домики, которые имеются у нас на трафарете. Раскрашиваем наши белые снежные крыши. По контуру проводим тонкие линии нашего забора. Луна желтого цвета, и поскольку горит свет в окошках, они тоже у нас будут желтенькие. Блесточки нацепим на весь рисунок, который имеется на нашем шаре. Через пять минут, когда краска на нашем шарике подсохнет, мы можем стряхнуть и сдуть наши блестки, и на нашем рисунке останется только блестящий фон. Сейчас мы можем подписать наш шарик с обратной стороны, написав на нем наши поздравления близким, родным. И такой новогодний подарок у нас получится.

Наша игрушка полностью готова. Мы можем повесить ее на нашу новогоднюю елку либо подарить близким и родным. Оригинальный подарок.

Кроме елочных шаров на выставке представлен еще один атрибут праздничного настроения – открытки. Почтовые карточки царской России и периода Великой Отечественной на обороте хранят выцветшие чернильные воспоминания своей эпохи. А современные репродукции советских открыток могут запросто запечатлеть поздравления современных минчан и принести их родным и близким.

Андрей Бегун, куратор выставки:

Очень многие приходят к нам на выставку, вспоминают свою молодость в том числе. И с удовольствием поздравляют своих друзей и близких вот этими открыточками.

Каждый посетитель может дополнить экспозицию своей необычной новогодней игрушкой. И пока столица только готовится к празднику, а минчане думают, как украсить домашнюю зеленую гостью, выставка елочных игрушек уже дарит маленькое чудо и подсказывает идеи создания новогоднего настроения.