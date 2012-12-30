Новый год в Минске. Афиша мероприятий

Общегородские мероприятия

1. Праздничная новогодняя программа «Новогодняя феерия!» 31.12.2012-01.01.2013

21.00-04.00 Площадка у Дворца спорта

(пр. Победителей, 4)

2. Праздничная новогодняя программа "С Новым годом, столица!" 31.12.2012-01.01.2013

23.00-02.30 Площадка у Национальной библиотеки Беларуси

(пр. Независимости, 116)

3. Праздничный новогодний фейерверк 01.01.2013

01.30-01.50 Обелиск «Минск – город-герой»

4. Праздничная новогодняя программа «Новый год-2013» 01.01.2013

13.00-15.00

15.00-20.00 Площадка у Дворца спорта

(пр. Победителей, 4)

Мероприятия в районах:

Заводской район

1. Новогодние массовые гуляния «С Новым годом!» 01.01.2013

01.00-04.00 Площадь перед ЗАО «Заводской» универсам «Рублевский»

(ул. Нестерова, 58)

01.01.2013

01.00-04.00 Площадь перед ГУО «Дворец молодежи и школьников «Орион» г. Минска»

(ул. Бачило, 1)

01.01.2013

01.00-04.00 Филиал ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» «ДК МАЗ»

(пр. Партизанский, 117а)

2. Новогоднее театрализованное представление «В гостях у елочки» 02.01.2013

13.00 ГКПУ «Минский зоопарк»

(ул. Ташкентская, 44)

3. Благотворительные новогодние представления:



«Снежная королева» - музыкальная сказка для младших школьников района, посещающих школьные лагеря;









«Новогодний экспресс» для детей из малообеспеченных и многодетных семей с участием руководства администрации района



03.01.2013

11.00

14.00

04.01.2013

14.00



04.01.2013

11.00



ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак»

(пр. Партизанский, 146)









Филиал ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» «ДК МАЗ»

(пр. Партизанский, 117а)

4. Рождественская елка для детей-инвалидов с участием руководства администрации района 04.01.2013

11.00 ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак»

(пр. Партизанский, 146)

5. Районный праздник «Каляды!» 07.01.2013

13.00 ГКПУ «Минский зоопарк»

(ул. Ташкентская, 44)

Ленинский район

1. Районный праздник «Калейдоскоп новогодних чудес» 31.12.2012-01.01.2013

23.30-04.00 Микрорайон «Лошица»

(ул. Я.Лучины, 40)

2. Районный праздник «Новогодние сюрпризы» 01.01.2013

12.00-14.00 Площадь у к/т «Салют»

(пр. Рокоссовского, 150а)

Московский район

1. Театрализованное представление и танцевально-развлекательная программа: «Пока часы 12 бьют...» 01.01.2013

01.00-04.00 Парк им. Михаила Павлова

(пр. газеты «Правда»)

2. Танцевально-развлекательная программа «С Новым годом, с новым счастьем!» 01.01.2013

12.00-14.00 Сквер по ул. Волоха

3. Танцевально-развлекательная программа «С Новым годом!» 01.01.2013

18.00-20.00 Парк им. Михаила Павлова

(пр. газеты «Правда»)

4. Праздничная программа для детей и родителей «Здравствуй, Новый год!» 02.01.2013

12.00-13.00 Ул. Я.Чечета, 20

(микрорайон «Брилевичи»)

5. Развлекательные программы, игры, конкурсы для детей «Новогодняя сказка» 03.01.2013-05.01.2013

12.00-14.00 Парк им. Михаила Павлова

(пр. газеты «Правда»)

6. Праздничная программа для детей «Светлый праздник Рождества» 07.01.2013

13.00-15.00 Парк им. Михаила Павлова

(пр. газеты «Правда»)

Октябрьский район

1. Новогодние праздники «Жители района встречают 2013 год» в микрорайонах:



Чкаловский







Асаналиева





Сокол 01.01.2013



00.30-04.00







00.30-04.00





00.30-04.00



Площадь у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников

(ул. Чкалова, 7)



Площадка у торгового центра

(ул. Асаналиева)



Площадка у торгового центра

(ул. Барамзиной)

2. Рождественский праздник 07.01.2013

12.00



07.01.2013

12.00 Приход Храма праведной Софии Слуцкой

(ул. Казинца, 108),



Приход Храма Святителя Николая Чудотворца

(микрорайон Сокол (ул. Барамзиной, 20)

Партизанский район

1. Встреча Нового года: «Новогодняя волшебная ночь» 01.01.2013

00.30-04.00



00.30-04.00





00.30-04.00 Площадка на лыже-роллерной трассе

(ул. Столетова, 1),



площадка перед заводоуправлением РУП «МТЗ»

(ул. Долгобродская, 29),



площадка у самолета в микрорайоне «Степянка»

(ул. Карвата)

Первомайский район

1. Праздничная новогодняя программа «С Новым годом, столица!» 31.12.2012-01.01.2013

23.00-02.30 Площадка у Национальной библиотеки Беларуси

(пр. Независимости, 116)

2. Новогодняя ночь «Новогодние приключения» 31.12.2012-01.01.2013

23.00-3.00 Площадка у магазина «Хозтовары»

(ул. Руссиянова, 1)

31.12.2012-01.01.2013

1.00-4.00 ул. Фогеля, 1

3. Праздничная программа «Навагодні карагод» для детей по месту жительства 01.01.2013

13.00-14.30 Площадка у Национальной библиотеки Беларуси

(пр. Независимости, 116)

4. Колядная программа-ярмарка – «Добры дзень таму, хто ў гэтыі даму» 07.01.2013

11.00-15.00 Площадка у магазина «Хозтовары»

(ул. Руссиянова, 1)

5. Рождественский праздник «Духовность семьи – благосостояние граждан» 13.01.2013

12.30 Территория Дома Милосердия

(ул. Скорины, 11)

Советский район

1. Новогодний праздник «Волшебство новогодней ночи» 01.01.2013

00.30-04.00 Площадка перед ОАО «Универсам «Родная сторона»

(ул. Мирошниченко, 3)

Праздничная концертно-развлекательная программа для жителей района «Новогодние чудеса!» 01.01.2013

00.30-04.00 Стадион СШ № 53

(ул. Беды, 9)

Праздничная концертно-развлекательная программа для жителей района «Чудеса в новогоднюю ночь!» 01.01.2013

00.30-04.00 Площадь перед Минским Комаровским рынком

(ул. В.Хоружей, 8)

2. Новогодняя спортивно-развлекательная программа «Снежные забавы» 03.01.2013

12.00-14.00 Стадион ГУО «СШ № 53»

(ул. Беды, 9)

Фрунзенский район

1. Районный праздник «Чудеса новогодней ночи»





Фейерверк 01.01.2013

01.00-04.00



02.00 Площадка у ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» Минский ледовый дворец спорта»

(ул. Притыцкого, 27)

Праздничное гуляние «Новогодний карнавал» 01.01.2013

01.00-04.00 Площадка у рынка «Западный»

(ул. Бурдейного, 6),

микрорайон «Запад»

Праздничное гуляние «Волшебный Новый год!» 01.01.2013

01.00-04.00 Площадка у торгового центра «Максимус»

(ул. Лобанка, 94),

микрорайон «Сухарево»

Праздничное гуляние «Новый год собирает друзей» 01.01.2013

01.00-04.00 Площадка между магазином ЗАО «Кунцевщина» и КУП «ЖЭУ № 103»

(ул. Матусевича,59а),

микрорайон «Кунцевщина»

Праздничное гуляние «Новогоднее настроение» 01.01.2013

01.00-04.00 Площадка у магазина «Купаловский»

(ул. Лынькова, 57),

микрорайон «Масюковщина»

Праздничное гуляние «Новогодняя феерия» 01.01.2012

01.00-04.00 Площадка у КУП «ЖЭУ № 128»

(ул. Неманская, 22),

микрорайон «Каменная горка»

2. Новогодние игровые представления для детей:



«Новогодний хоровод»



01.01.2013

13.00-15.00



Площадка у ГУО «Центр художественного творчества»

(ул. Одинцова, 10),

микрорайон «Запад»

«Новогодние чудеса» 01.01.2013

13.00-15.00 Площадка у ГУО «Средняя школа № 2»

(ул. Казимировская, 5),

микрорайон «Каменная горка»

«Мы встречаем Новый год!» 01.01.2013

13.00-15.00 Площадка у ГУО «Средняя школа № 7»

(ул. Пушкина, 5а),

центральная часть района

«Новогодний серпантин» 01.01.2013

13.00-15.00 Площадка у ГУО «Средняя школа № 12»

(ул. Скрипникова, 38),

микрорайон «Красный Бор»

«Волшебный Новый год» 01.01.2013

13.00-15.00 Площадка у ГУО «Средняя школа № 116»

(ул. Матусевича, 5),

центральная часть района

«Новогодние забавы» 01.01.2013

13.00-15.00 Площадка у ГУО «Средняя школа № 150»

(ул. П.Глебки, 116),

микрорайон «Масюковщина»

«Новогодние встречи» 01.01.2013

13.00-15.00 Площадка у ГУО «Средняя школа № 201»

(ул. Кунцевщина, 20),

микрорайон «Кунцевщина»

«Новогодний карнавал» 01.01.2013

13.00-15.00 Площадка у ГУО «Средняя школа № 212»

(ул. Лобанка, 95),

микрорайон «Сухарево»

3. Районный фольклорный праздник «Прыйшла Каляда!» 05.01.2013

12.00-15.00 Площадка у ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» Минский ледовый дворец спорта»

(ул. Притыцкого, 27)

Центральный район