Новый год в Минске. Афиша мероприятий

|
Общегородские мероприятия
|
1.
|
Праздничная новогодняя программа «Новогодняя феерия!»
|
31.12.2012-01.01.2013
|
Площадка у Дворца спорта
|
2.
|
Праздничная новогодняя программа "С Новым годом, столица!"
|
31.12.2012-01.01.2013
|
Площадка у Национальной библиотеки Беларуси
|
3.
|
Праздничный новогодний фейерверк
|
01.01.2013
|
Обелиск «Минск – город-герой»
|
4.
|
Праздничная новогодняя программа «Новый год-2013»
|
01.01.2013
|
Площадка у Дворца спорта
|
Мероприятия в районах:
|
Заводской район
|
1.
|
Новогодние массовые гуляния «С Новым годом!»
|
01.01.2013
|
Площадь перед ЗАО «Заводской» универсам «Рублевский»
|
01.01.2013
|
Площадь перед ГУО «Дворец молодежи и школьников «Орион» г. Минска»
|
01.01.2013
|
Филиал ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» «ДК МАЗ»
|
2.
|
Новогоднее театрализованное представление «В гостях у елочки»
|
02.01.2013
|
ГКПУ «Минский зоопарк»
|
3.
|
Благотворительные новогодние представления:
|
04.01.2013
|
|
4.
|
Рождественская елка для детей-инвалидов с участием руководства администрации района
|
04.01.2013
|
ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак»
|
5.
|
Районный праздник «Каляды!»
|
07.01.2013
|
ГКПУ
«Минский зоопарк»
|
Ленинский район
|
1.
|
Районный праздник «Калейдоскоп новогодних чудес»
|
31.12.2012-01.01.2013
|
Микрорайон «Лошица»
|
2.
|
Районный праздник «Новогодние сюрпризы»
|
01.01.2013
|
Площадь у к/т «Салют»
|
Московский район
|
1.
|
Театрализованное представление и танцевально-развлекательная программа: «Пока часы 12 бьют...»
|
01.01.2013
|
Парк им. Михаила Павлова
|
2.
|
Танцевально-развлекательная программа «С Новым годом, с новым счастьем!»
|
01.01.2013
|
Сквер по ул. Волоха
|
3.
|
Танцевально-развлекательная программа «С Новым годом!»
|
01.01.2013
|
Парк им. Михаила Павлова
|
4.
|
Праздничная программа для детей и родителей «Здравствуй, Новый год!»
|
02.01.2013
|
Ул. Я.Чечета, 20
|
5.
|
Развлекательные программы, игры, конкурсы для детей «Новогодняя сказка»
|
03.01.2013-05.01.2013
|
Парк им. Михаила Павлова
|
6.
|
Праздничная программа для детей «Светлый праздник Рождества»
|
07.01.2013
|
Парк им. Михаила Павлова
|
Октябрьский район
|
1.
|
Новогодние праздники «Жители района встречают 2013 год» в микрорайонах:
|
01.01.2013
|
|
2.
|
Рождественский праздник
|
07.01.2013
|
Приход Храма праведной Софии Слуцкой
|
Партизанский район
|
1.
|
Встреча Нового года: «Новогодняя волшебная ночь»
|
01.01.2013
00.30-04.00
00.30-04.00
|
Площадка на лыже-роллерной трассе
|
Первомайский район
|
1.
|
Праздничная новогодняя программа «С Новым годом, столица!»
|
31.12.2012-01.01.2013
|
Площадка у Национальной библиотеки Беларуси
|
2.
|
Новогодняя ночь «Новогодние приключения»
|
31.12.2012-01.01.2013
|
Площадка у магазина «Хозтовары»
|
31.12.2012-01.01.2013
|
ул. Фогеля, 1
|
3.
|
Праздничная программа «Навагодні карагод» для детей по месту жительства
|
01.01.2013
|
Площадка у Национальной библиотеки Беларуси
|
4.
|
Колядная программа-ярмарка – «Добры дзень таму, хто ў гэтыі даму»
|
07.01.2013
|
Площадка у магазина «Хозтовары»
|
5.
|
Рождественский праздник «Духовность семьи – благосостояние граждан»
|
13.01.2013
|
Территория Дома Милосердия
|
Советский район
|
1.
|
Новогодний праздник «Волшебство новогодней ночи»
|
01.01.2013
|
Площадка перед ОАО «Универсам «Родная сторона»
|
Праздничная концертно-развлекательная программа для жителей района «Новогодние чудеса!»
|
01.01.2013
|
Стадион СШ № 53
|
Праздничная концертно-развлекательная программа для жителей района «Чудеса в новогоднюю ночь!»
|
01.01.2013
|
Площадь перед Минским Комаровским рынком
|
2.
|
Новогодняя спортивно-развлекательная программа «Снежные забавы»
|
03.01.2013
|
Стадион ГУО «СШ № 53»
|
Фрунзенский район
|
1.
|
Районный праздник «Чудеса новогодней ночи»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» Минский ледовый дворец спорта»
|
Праздничное гуляние «Новогодний карнавал»
|
01.01.2013
|
Площадка у рынка «Западный»
|
Праздничное гуляние «Волшебный Новый год!»
|
01.01.2013
|
Площадка у торгового центра «Максимус»
|
Праздничное гуляние «Новый год собирает друзей»
|
01.01.2013
|
Площадка между магазином ЗАО «Кунцевщина» и КУП «ЖЭУ № 103»
|
Праздничное гуляние «Новогоднее настроение»
|
01.01.2013
|
Площадка у магазина «Купаловский»
|
Праздничное гуляние «Новогодняя феерия»
|
01.01.2012
|
Площадка у КУП «ЖЭУ № 128»
|
2.
|
Новогодние игровые представления для детей:
|
|
|
«Новогодние чудеса»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУО «Средняя школа № 2»
|
«Мы встречаем Новый год!»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУО «Средняя школа № 7»
|
«Новогодний серпантин»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУО «Средняя школа № 12»
|
«Волшебный Новый год»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУО «Средняя школа № 116»
|
«Новогодние забавы»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУО «Средняя школа № 150»
|
«Новогодние встречи»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУО «Средняя школа № 201»
|
«Новогодний карнавал»
|
01.01.2013
|
Площадка у ГУО «Средняя школа № 212»
|
3.
|
Районный фольклорный праздник «Прыйшла Каляда!»
|
05.01.2013
|
Площадка у ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» Минский ледовый дворец спорта»
|
Центральный район
|
1.
|
Районное новогоднее массовое гуляние «С Новым годом!»
|
01.01.2013
|
Площадка у Минского государственного Дворца детей и молодёжи