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Вопросы борьбы с накропреступностью в Интернете обсудили в Минске

15 сентября 2016 13:06
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Новости Беларуси. Особенности борьбы с наркопреступностью в Интернете обсуждали 15 сентября в Минске представители МВД, криминальной полиции Польши, Швейцарии, Голландии и других стран. Эта проблема сегодня стирает границы между государствами, приобретая глобальный характер. Социальные сети, тайники и оплата через электронные платежные системы – Интернет сделал процесс купли-продажи наркотиков обезличенным, что усложняет работу правоохранителей. Тем не менее в Беларуси уже накоплен свой успешный опыт по борьбе с торговлей наркотиками через всемирную паутину. Хороших результатов удалось добиться благодаря совершенствованию законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Интернет-мошенничество

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