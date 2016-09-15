Вопросы борьбы с накропреступностью в Интернете обсудили в Минске

Новости Беларуси. Особенности борьбы с наркопреступностью в Интернете обсуждали 15 сентября в Минске представители МВД, криминальной полиции Польши, Швейцарии, Голландии и других стран. Эта проблема сегодня стирает границы между государствами, приобретая глобальный характер. Социальные сети, тайники и оплата через электронные платежные системы – Интернет сделал процесс купли-продажи наркотиков обезличенным, что усложняет работу правоохранителей. Тем не менее в Беларуси уже накоплен свой успешный опыт по борьбе с торговлей наркотиками через всемирную паутину. Хороших результатов удалось добиться благодаря совершенствованию законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.