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Акция «Чистый лес» прошла в Беларуси 17 октября

17 октября 2015 17:15
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Новости Беларуси. «Сохраняя лес, сохраняем будущее». Под таким девизом проходит ежегодная всебелорусская акция «Чистый лес». Она собрала сегодня, 17 октября, порядка 20 тысяч человек. Только на территории Республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи» на уборку территории вышли несколько десятков активистов. Это не только представители лесничеств, но и известные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александра Наркевич, серебряный призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):
Где-то один человек оставит, где-то другой. Это все накапливается. Люди же работают, все это убирают, чтобы сохранять эту чистоту, поэтому самое важное — самому соблюдать чистоту. Если каждый это будет делать, то тогда у нас страна будет самая чистая.      

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Все мы должны стремиться к более чему-то лучшему, гармоничному. Каждый должен думать не только о себе, а как сделать мир вокруг лучше, потому что нет ничего лучше для себя, когда ты идешь, вокруг чистая природа, красивая травка, деревья растут, свежий воздух, это же для себя самого, для своих детей, внуков.     

# общество # Субботники в Беларуси # Максим Рыженков # Александра Наркевич

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