Переодели и накрасили. История IT-специалиста, поклонницы Софи Лорен

Нашу сегодняшнюю героиню зовут Елена, ей 41 год.
Елена – профессионал в сфере подготовки IT-специалистов.
Нашу сегодняшнюю героиню зовут Елена, ей 41 год.
Елена – профессионал в сфере подготовки IT-специалистов.
Работает в основном, удалённо, но, как оказалось, и здесь есть свои минусы.
Елена, 41 год:
Работать из дома очень приятно, можно регулировать свой рабочий день, но есть недостатки. Например, ты расслабляешься в плане одежды.
Тебе её особо и не нужно – можно работать, сидя в пижаме.
Во-вторых, ты набираешь вес. За последние 3 года я набрала почти 10 килограммов, и, соответственно, очень изменилась.
Моим идеалом женской красоты является Софи Лорен.
Много лет я слежу за ней, это – одна из моих любимых актрис, люблю читать её интервью. И ей сейчас уже больше 80, а выглядит она, всё равно, потрясающе – моя мечта – дожить до 80, сначала, и выглядеть в 80, как Софи Лорен.
Оксана Князева, эксперт по личному бренду:
Лена, мне кажется, Вы очень любите джинсы. И мне джинсы Ваши нравятся. С учётом того, что Вы работаете в IT-среде, где наряжаться не очень-то и принято.
Но Вы же все любите шрифты красивенькие, буквочки.
Вы за этим очень серьёзно следите. Почему бы эту любовь к красоте не перенести в одежду?
Я пожалуй, пойду, подберу Вам что-нибудь из одежды – для правильного образа. Оставляю Вас с Еленой. В надёжных руках.
Елена Крачина, топ-стилист:
Что бросается в глаза и что хочется сразу сделать – это изменить цвет волос.
У нашей героини – тёмные от природы волосы. Седину она тоже закрашивает в чёрный цвет.
А, между тем, чёрный, как известно, добавляет возраст.
Елена Крачина:
На самом деле, у нас стоит очень сложная задача – вывести из чёрного цвета в шоколадные красивые оттенки.
Выход из чёрного цвета – это сложная история и требует достаточно много времени.
Мы сегодня с Вами начнём работу и посмотрим – к чему мы придём.
Оговорка топ-стилиста Елены очень важна – порой для того, чтобы сменить цвет волос, жгучим брюнеткам требуется несколько недель и не один поход в парикмахерскую. Но для наших специалистов нет ничего невозможного. А ещё массу вопросов у стилиста вызвала челка Елены – с таким типом волос её не стоит обрезать так коротко.
Елена Крачина:
Очень много тёмного на лицо, у лица. Вы сразу становитесь грубоватой.
Очень хочется сделать Вас помягче.
Итак, все нюансы мы обсудили. Наберемся терпения и ждём результат.
У нашей героини очень густые, сросшиеся брови.
А, как известно, ничто так не меняет выражение лица, как форма бровей.
Вьющиеся от природы волосы укладываем брашингом – в домашних условиях для этого потребуется определённый навык.
И делаем легкий макияж – ведь, напоминаем – наша задача создать деловой образ.
А теперь позвольте напомнить – с чего мы начинали
И что мы получили в результате.
Белая рубашка, классический пиджак, казалось бы – что может быть проще.
Но посмотрите – насколько элегантно смотрятся базовые вещи в сочетании с простыми джинсами.
Оксана Князева:
При помощи простого, но очень выигрышного сочетания: джинсы, белая рубашка, чёрный удлинённый жакет – мы создаём прекрасный образ.
С прямыми линиями.
Прямолинейная Лена, целеустремлённая. Обратите внимание на одну вещь – лайфхак стильный.
Когда вы создаёте образ, один из элементов Вашего образа всегда должен быть дороже, чем все остальные.
Чаще я рекомендую выбрать ту вещь, или те вещи, которые для Вас самые любимые. Если для Вас это жакет – пусть он будет самый дорогой, который Вы можете себе позволить. И именно этот жакет и вытянет весь образ, сделает его, действительно, дорогим. Дорогим – не значит, высоким по цене. А значит – вызывающим уважение. Правильное к вам отношение формируется при помощи Вашего визуального образа.
Елена:
Для себя я сделала вывод – каждый опыт нас чему-то учит. И здесь то, чему научилась я. Если бы я пошла одна в магазин выбирать себе вещи –я бы на некоторые вещи просто не посмотрела, думая, что это, вообще, не из моего гардероба.
Важно теперь ещё раз пройтись по магазинам и пробовать то, чего ты раньше не пробовал.
Потому что каждая вещь может стать небольшим сюрпризом, даже, если, вроде бы, ты раньше мимо таких проходил. И важный нюанс: благодаря Оксане я поняла – если ты хочешь выглядеть устойчиво, ты должен быть в устойчивой одежде. Если ты хочешь выглядеть уверенно – ты должен быть уверен, прежде всего, перед самим собой. Для этого нужно подойти к зеркалу и увидеть там красивую уверенную женщину, которая тебе нравится.
Когда ты нравишься себе – тогда ты нравишься остальным!