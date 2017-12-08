Переодели и накрасили. История IT-специалиста, поклонницы Софи Лорен

Нашу сегодняшнюю героиню зовут Елена, ей 41 год. Елена – профессионал в сфере подготовки IT-специалистов.

Работает в основном, удалённо, но, как оказалось, и здесь есть свои минусы.



Елена, 41 год:

Работать из дома очень приятно, можно регулировать свой рабочий день, но есть недостатки. Например, ты расслабляешься в плане одежды.

Тебе её особо и не нужно – можно работать, сидя в пижаме.



Во-вторых, ты набираешь вес. За последние 3 года я набрала почти 10 килограммов, и, соответственно, очень изменилась.

Моим идеалом женской красоты является Софи Лорен.



Много лет я слежу за ней, это – одна из моих любимых актрис, люблю читать её интервью. И ей сейчас уже больше 80, а выглядит она, всё равно, потрясающе – моя мечта – дожить до 80, сначала, и выглядеть в 80, как Софи Лорен.

Оксана Князева, эксперт по личному бренду:

Лена, мне кажется, Вы очень любите джинсы. И мне джинсы Ваши нравятся. С учётом того, что Вы работаете в IT-среде, где наряжаться не очень-то и принято. Но Вы же все любите шрифты красивенькие, буквочки.

Вы за этим очень серьёзно следите. Почему бы эту любовь к красоте не перенести в одежду?



Я пожалуй, пойду, подберу Вам что-нибудь из одежды – для правильного образа. Оставляю Вас с Еленой. В надёжных руках.

Елена Крачина, топ-стилист:

Что бросается в глаза и что хочется сразу сделать – это изменить цвет волос.



У нашей героини – тёмные от природы волосы. Седину она тоже закрашивает в чёрный цвет.

А, между тем, чёрный, как известно, добавляет возраст.



Елена Крачина:

На самом деле, у нас стоит очень сложная задача – вывести из чёрного цвета в шоколадные красивые оттенки.

Выход из чёрного цвета – это сложная история и требует достаточно много времени. Мы сегодня с Вами начнём работу и посмотрим – к чему мы придём.

Оговорка топ-стилиста Елены очень важна – порой для того, чтобы сменить цвет волос, жгучим брюнеткам требуется несколько недель и не один поход в парикмахерскую. Но для наших специалистов нет ничего невозможного. А ещё массу вопросов у стилиста вызвала челка Елены – с таким типом волос её не стоит обрезать так коротко.

Елена Крачина:

Очень много тёмного на лицо, у лица. Вы сразу становитесь грубоватой.

Очень хочется сделать Вас помягче.

Итак, все нюансы мы обсудили. Наберемся терпения и ждём результат.

У нашей героини очень густые, сросшиеся брови.

А, как известно, ничто так не меняет выражение лица, как форма бровей.



Вьющиеся от природы волосы укладываем брашингом – в домашних условиях для этого потребуется определённый навык.

И делаем легкий макияж – ведь, напоминаем – наша задача создать деловой образ.







А теперь позвольте напомнить – с чего мы начинали

И что мы получили в результате.

Белая рубашка, классический пиджак, казалось бы – что может быть проще. Но посмотрите – насколько элегантно смотрятся базовые вещи в сочетании с простыми джинсами. Оксана Князева:

При помощи простого, но очень выигрышного сочетания: джинсы, белая рубашка, чёрный удлинённый жакет – мы создаём прекрасный образ. С прямыми линиями.

Прямолинейная Лена, целеустремлённая. Обратите внимание на одну вещь – лайфхак стильный.



Когда вы создаёте образ, один из элементов Вашего образа всегда должен быть дороже, чем все остальные. Чаще я рекомендую выбрать ту вещь, или те вещи, которые для Вас самые любимые. Если для Вас это жакет – пусть он будет самый дорогой, который Вы можете себе позволить. И именно этот жакет и вытянет весь образ, сделает его, действительно, дорогим. Дорогим – не значит, высоким по цене. А значит – вызывающим уважение. Правильное к вам отношение формируется при помощи Вашего визуального образа. Елена:

Для себя я сделала вывод – каждый опыт нас чему-то учит. И здесь то, чему научилась я. Если бы я пошла одна в магазин выбирать себе вещи –я бы на некоторые вещи просто не посмотрела, думая, что это, вообще, не из моего гардероба. Важно теперь ещё раз пройтись по магазинам и пробовать то, чего ты раньше не пробовал.



Потому что каждая вещь может стать небольшим сюрпризом, даже, если, вроде бы, ты раньше мимо таких проходил. И важный нюанс: благодаря Оксане я поняла – если ты хочешь выглядеть устойчиво, ты должен быть в устойчивой одежде. Если ты хочешь выглядеть уверенно – ты должен быть уверен, прежде всего, перед самим собой. Для этого нужно подойти к зеркалу и увидеть там красивую уверенную женщину, которая тебе нравится.