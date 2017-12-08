Прямой эфир

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт

08 декабря 2017 14:01
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С вами Алена Высоцкая, и сегодня я хочу подбросить вам идею, как вкусно, быстро, ненапряжно приготовить одну из самых, наверное, популярных у нас видов рыбы – скумбрию.
На самом деле рыба-то потрясающая. Скумбрию я буду запекать. Без каких-либо особых приспособлений. Без шапок Мономаха сверху, без соли, без лимона.

Практически без ничего.

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-1


Я хочу вам показать, что эта рыба, благодаря своей жирности, богатству вкуса, хороша в совершенно простом виде. Всё, что нужно сделать – это хорошенечко почистить изнутри. Постарайтесь, чтобы чёрная пленка не оставалась – потому что она даёт неприятную горечь.

Я кладу внутрь веточки розмарина.

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-4


Это не для вкуса – это для запаха. Это может быть и сушёный розмарин – здесь фантазия ваша может быть безгранична. 

И положу сюда дольки чесночка.

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-7


Всё. Больше ничего не делаю. Даже не солю. Потому что соли в скумбрии предостаточно. Это одна из самых солёных видов рыбы, который мы готовим. Кладём в форму для запекания. 

Отправляем в духовку запекаться – минут 20 при максимальной температуре.

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-10

Если у вас есть гриль в духовке – обязательно его включите. И совершенно не бойтесь – она не сгорит.
А на гарнир я предлагаю очень простое решение – запечь овощи в фольге. Сделать это вместе с рыбой, чтобы не тратить времени. Всё, что вам нужно – всего лишь отрезать по кусочку овощей, которые вы хотите туда отправить.

У меня это тыква и свёкла.

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-13


Всё, что я сделаю – это полью овощи маслом, присыплю специями, заверну в фольгу и отправлю запекаться. А пока рыба готовится – вы можете заняться любимыми делами.
Ну что ж, я прекрасно отдохнула, пока мои овощи и рыба готовились. А сейчас самое время доставать их, подавать к столу и собирать компанию, угощать.

Какая она ароматная!

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-16


Практически всё готово.

Пусть вас не удивляет, но я для подачи использую гранатовый джем.

Он кисло-сладкий. Он прекрасно заменит соус.

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-19


И, более того, он чудесно сочетается и с овощами, и с самой рыбой. Буквально финальные нотки декора.

Присыпаю овощи специями.

Запечённая скумбрия с тыквой и свёклой: пошаговый рецепт-22

Лишним не будет.

Это очень вкусно. Это очень просто. И я надеюсь у вас полно вдохновения. Готовить.

И звать к столу тех, кого вы любите.

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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