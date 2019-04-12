Вместо мусора – лес. В Минской области планируют ликвидировать 20 мини-свалок

Новости Беларуси. Около 20 мини-полигонов мусора ликвидируют на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Любанский район стал первым, где отказались от всех 32 площадок. Глобальная чистка затронет еще 8 районов области: среди них Несвижский, Смолевичский, Березинский, Узденский, Борисовский и Дзержинский.

А в Слуцке уже рекультивировали одну свалку. На ее месте вырастет полтора гектара леса. В его посадке примет участие весь город. На месте поля появятся 10 тысяч деревьев.