Вместо мусора – лес. В Минской области планируют ликвидировать 20 мини-свалок

Новости Беларуси. Около 20 мини-полигонов мусора ликвидируют на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Около 20 мини-полигонов мусора ликвидируют на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Любанский район стал первым, где отказались от всех 32 площадок. Глобальная чистка затронет еще 8 районов области: среди них Несвижский, Смолевичский, Березинский, Узденский, Борисовский и Дзержинский.
А в Слуцке уже рекультивировали одну свалку. На ее месте вырастет полтора гектара леса. В его посадке примет участие весь город. На месте поля появятся 10 тысяч деревьев.
Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
После рекультивации полигона обычно на этом участке земли наносится плодородный слой и высаживается лес. Плодородный слой составляет не менее 20 сантиметров, активная корневая система распространяется именно в этой части. Особо негативного воздействия на кустарники, растительность находящиеся снизу отходы не оказывают.
Перед рекультивацией отходы сортируются. Вторичные ресурсы собирают и отправляют на переработку, остальные оставляют на захоронение. В 2019 году под Слуцком закроют еще одну мини-свалку. До 2021 года здесь откажутся и от трех остальных. Для мусора останутся только крупные площадки: старый городской полигон (новый быстро достроят).