Новый год в мире: мерцание Эйфелевой башни в Париже, тысячи людей у Бранденбургских ворот в Берлине и концерт в Батуми

Новый год на всей планете уже вступил в свои права.

Время новых надежд, свершений и событий настало на всей планете. 2016 год встретили с размахом. Первыми загадали желание жители Новой Зеландии. Главная достопримечательность Окленда – 300-метровая радиобашня – стала похожа на большой бенгальский огонь. Далее новогоднюю эстафету приняла Австралия. На самое грандиозное шоу в мире места занимали за несколько суток. В новогоднюю ночь прогремело более 100 тысяч залпов.

Празднования прошли и в Европе, но, правда, с некоторой опаской. На улицах мировых европейских столиц полицейских было чуть ли не больше самих местных жителей и туристов. Беспрецедентные меры безопасности предприняли из-за угрозы терактов.

Во французской столице новогодний салют хоть и был отменен, но Париж украсило мерцание огней на Эйфелевой башне. А на зданиях города организовали световое шоу.

В британской столице, Лондоне, главной смотровой площадкой стала набережная Темзы.

За главным фейерверком российской столицы по традиции наблюдали с Красной площади. Прямо у стен Кремля также работал каток и шли праздничные гулянья.

С размахом встретили 2016 год и в грузинском Батуми. Основные торжества развернулись на площади Европы. Местные жители называют ее сердцем города. Здесь любят гулять не только батумцы, но и туристы.

В США люди собрались на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Из-за угрозы взрывов были усилены меры безопасности, однако американцы от традиций, которым более 100 лет, отказываться не стали. На главной площади страны спустили хрустальный шар. Он весит шесть тонн, изготовлен из более чем 2,5 тысяч треугольников, сделанных из хрусталя.

Больше всего повезло экипажу МКС. Они встречают Новый год 15 раз за одни сутки. Хотя, конечно, праздновать его столько раз на станции не принято. Обычно не более 3-4, ориентируясь на «родное» время космонавтов.

Последними первое января 2016 года встретили жители Самоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пусть эту волшебную ночь в мире провели по-разному, однако желания у всех были наверняка одинаковыми: это больше добра, мира и любви.